Cụ thể, đối với hồ thủy điện A Lưới, bắt đầu từ 10 giờ ngày 9/11, đơn vị quản lý vận hành tăng dần lưu lượng xả qua tràn, không để xảy ra tình trạng xả đột biến. Lưu lượng xả có thể đạt 900m³/s.

Hai hồ thủy điện ở Huế chuẩn bị xả tràn đến 1.400m³/s. (Ảnh minh họa)

Đối với hồ thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1), thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng xả qua tràn là từ 8 giờ ngày 9/11, với lưu lượng có thể đạt 500m³/s. Quá trình vận hành cũng phải bảo đảm tăng xả từ từ, tránh gây biến động dòng chảy đột ngột.

Như vậy, nếu cả hai hồ cùng vận hành ở mức lưu lượng tối đa theo yêu cầu, tổng lưu lượng nước xả qua tràn có thể lên đến 1.400m³/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung và Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú khẩn trương thông báo kế hoạch vận hành đến người dân vùng hạ du và chính quyền các địa phương xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại do ngập lụt.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với gió đông trên cao hoạt động mạnh dần, từ chiều tối và đêm 8/11 đến ngày 12/11, trên địa bàn thành phố có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa từ ngày 4/11 đến ngày 13/11 phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại vùng thấp trũng, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực xung yếu.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Chính quyền địa phương phải rà soát các phương án ứng phó thiên tai, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

Đối với các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện, cần rà soát phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn công trình; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và mực nước hồ.

Đồng thời, chủ động tính toán, thông tin, cảnh báo việc vận hành công trình theo đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du.