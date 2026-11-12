Hai hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế bị bắt tạm giam

Phường Phú Xuân đã phân công người quản lý tạm thời Trường Tiểu học Trần Quốc Toản sau khi Hiệu trưởng trường này bị bắt tạm giam. Ảnh: S. Thùy

Ngày 12.11, thông tin từ UBND phường Hóa Châu cho biết, địa phương này đã nhận được thông báo của cơ quan công an về việc bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Sau khi nhận được thông báo này, phường Hóa Châu đã phân công ông Trần Bá Trai - Phó Hiệu trưởng trường này tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của Trường Tiểu học Quảng Thành.

Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, UBND phường Phú Xuân cũng đã phân công ông Nguyễn Cát Hoài Bảo - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản tạm thời phụ trách điều hành trường từ đầu tháng 11.2026.

Phường Phú Xuân cũng nhận được thông báo từ cơ quan công an về việc bắt tạm giam ông Dương Quang Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 11.11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, ông Nam và ông Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác; gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm mất uy tín, danh dự của bản thân các cá nhân vi phạm.