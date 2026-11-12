Hai hiệu trưởng trường Tiểu học ở Huế bị bắt tạm giam

Sáng 12/11, UBND phường Hóa Châu (TP Huế) xác nhận, đã nhận được thông báo của cơ quan Công an về việc bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Ngô Hoàng Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Phú Xuân, TP Huế.

Sau khi nhận thông báo, UBND phường Hóa Châu đã phân công ông Trần Bá Trai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành, tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của nhà trường thay ông Dũng.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, ông Nguyễn Cát Hoài Bảo, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đã được UBND phường Phú Xuân phân công tạm thời phụ trách điều hành từ đầu tháng 11/2026, thay Hiệu trưởng Dương Quang Nam.

Theo thông tin từ UBND phường Phú Xuân, cơ quan Công an cũng đã thông báo cho địa phương về việc bắt tạm giam ông Dương Quang Nam để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Theo thông cáo báo chí của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, ông Dương Quang Nam là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản; ông Ngô Hoàng Quốc Dũng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Hai đảng viên này bị xác định có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ngoài ra, cả hai còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế nhận định, những vi phạm của ông Nam và ông Dũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác; gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bản thân các cá nhân vi phạm.

Căn cứ Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định khai trừ ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng ra khỏi Đảng.