Hai hành trình tàu hỏa Việt Nam vào top 20 thế giới

Chuyến tàu hành trình di sản miền Trung - Ảnh: ITN.

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hai hành trình đường sắt Huế - Đà Nẵng và The Vietage by Anantara lần lượt xếp thứ 10 và 14 trong danh sách 20 chuyến tàu hỏa đẹp nhất thế giới năm 2026 do độc giả tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler bình chọn.

Danh sách được công bố trong khuôn khổ giải thưởng Readers’ Choice Awards thường niên lần thứ 39, tôn vinh những hành trình đường sắt mang đến trải nghiệm du lịch đặc sắc.

Theo Condé Nast Traveler, tàu hỏa không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn giúp du khách thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên, làng mạc và miền quê dọc đường đi.

Xếp thứ 10, chuyến tàu kết nối di sản miền Trung Huế - Đà Nẵng khai trương đầu năm 2024, có thời gian di chuyển khoảng ba giờ. Hành trình đi qua đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân, mang đến góc nhìn khác về cảnh quan miền Trung.

Bên cạnh các toa phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, tàu có hai toa cộng đồng tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tạo cơ hội để hành khách tiếp cận văn hóa địa phương. Condé Nast Traveler đánh giá đây là lựa chọn phù hợp với du khách muốn khám phá Việt Nam ngoài những điểm đến biển đảo quen thuộc.

Ở vị trí thứ 14, The Vietage by Anantara mang đến trải nghiệm đường sắt cao cấp trên tuyến duyên hải miền Trung, kết nối Đà Nẵng với Quy Nhơn và Nha Trang. Qua cửa sổ toa tàu, du khách có thể ngắm những cánh đồng lúa, làng quê và dãy núi ven biển.

Theo tạp chí Mỹ, chặng Đà Nẵng - Quy Nhơn kéo dài khoảng 6 giờ, phục vụ bữa ăn ba món kết hợp ẩm thực Việt Nam và Pháp. Chặng Quy Nhơn - Nha Trang có trải nghiệm trà chiều với sản vật địa phương, phô mai Việt Nam và các loại trà cao cấp. Hành trình hướng đến nhóm khách tìm kiếm dịch vụ nghỉ dưỡng kết hợp thưởng ngoạn cảnh quan.

Ngoài hai đại diện Việt Nam, danh sách năm 2026 còn có nhiều hành trình đường sắt quốc tế như tàu Jungfrau của Thụy Sĩ, tuyến khám phá Trung Á, hành trình qua Ấn Độ Dương ở Australia, Canyon Spirit của Mỹ và các tuyến đường sắt tại Canada.