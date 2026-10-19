Hai hành trình bằng tàu hỏa Việt Nam lọt top trải nghiệm đường sắt thế giới

Danh sách The Best Train Trips in the World: 2026 Readers’ Choice Awards thuộc giải thưởng Readers’ Choice Awards lần thứ 39 của Condé Nast Traveler, dựa trên 798.867 lượt bình chọn cho các trải nghiệm du lịch trên toàn cầu.

Cung đường sắt đoạn qua đèo Hải Vân nối Huế và Đà Nẵng với cảnh quan hùng vĩ. Ảnh: VNR.

Sức hấp dẫn của những chuyến tàu không chỉ nằm ở việc đưa hành khách từ điểm đến này sang điểm đến khác, mà còn ở cơ hội thưởng ngoạn cảnh quan qua khung cửa sổ, cảm nhận nhịp sống địa phương và tận hưởng khoảng thời gian di chuyển như một phần của kỳ nghỉ.

Xếp thứ 10 trong danh sách là chuyến tàu Vietnam Central Heritage Connection kết nối hai đô thị giàu giá trị di sản của miền Trung là Huế và Đà Nẵng.

Được đưa vào khai thác từ đầu năm 2024, chuyến tàu mất khoảng ba giờ để đi qua những vùng cảnh quan đặc trưng, từ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân.

Thay vì chỉ coi đường sắt là phương tiện di chuyển giữa hai điểm đến, du khách có thể dành thời gian ngắm cảnh, nghỉ ngơi và cảm nhận sự thay đổi của không gian trên đường đi.

Condé Nast Traveler cũng chú ý đến mức giá khoảng 11 USD cho một chiều, được giới thiệu là thấp nhất trong danh sách.

Trên tàu có các toa yên tĩnh phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và hai toa cộng đồng tổ chức biểu diễn âm nhạc, múa truyền thống.

Ở vị trí thứ 14, chuyến tàu The Vietage by Anantara đại diện cho hướng phát triển khác: đưa dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp lên đường sắt.

Chuyến tàu kết nối Đà Nẵng với Quy Nhơn và Nha Trang dọc duyên hải miền Trung, hướng đến những hành khách muốn kết hợp di chuyển với trải nghiệm ẩm thực và không gian riêng tư.

Trên hành trình Đà Nẵng - Quy Nhơn kéo dài khoảng 6 giờ, du khách được phục vụ bữa ăn ba món lấy cảm hứng từ ẩm thực Việt Nam và Pháp.

Với tuyến Quy Nhơn - Nha Trang, trải nghiệm trà chiều giới thiệu các sản vật Việt Nam, trong đó có trứng cá muối, phômai Việt Nam và trà cao cấp.

Sự góp mặt của hai chuyến tàu cho thấy đường sắt Việt Nam có thể tiếp cận nhiều nhóm du khách, từ những người muốn khám phá cảnh quan và văn hóa với chi phí hợp lý đến khách tìm kiếm kỳ nghỉ cao cấp.

Đây cũng là gợi ý để các sản phẩm du lịch đường sắt được phát triển theo hướng chú trọng trải nghiệm trên hành trình, thay vì chỉ tập trung vào điểm khởi hành và điểm kết thúc.