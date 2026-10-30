Hai hang động núi lửa ở Lâm Đồng được xếp hạng di tích quốc gia

Nền hang C2 ở hạ nguồn (Ảnh: Bảo tàng Lâm Đồng).

Ngày 30/10, thông tin từ Bộ VH,TT&DL cho biết, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh vừa ký hai quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 2 danh lam thắng cảnh thuộc hệ thống hang động núi lửa Krông Nô, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng.

Hai địa điểm được xếp hạng gồm hang A1 (còn gọi là hang Dung Nham, hang Dơi, hang Tổ Ong…) tại thôn Buôn Choáh và hang C2 (còn gọi là hang Dung nham C1-C2, hang Dơi, hang Cá sấu…) tại thôn Đức Lập.

Cả hai hang đều hình thành từ quá trình phun trào dung nham của núi lửa Nâm B’Lang, có chiều dài hơn 400m, chiều sâu từ 3 - 10m. Cấu trúc hang độc đáo, hiếm gặp, mang những giá trị riêng về quá trình hình thành hang động dung nham, khác biệt với các hang động khác trong hệ thống Krông Nô.

Không gian bên trong lòng hang A1 (Ảnh: BQL công viên địa chất Đắk Nông).

Hệ thống hang động núi lửa Krông Nô nằm trong vùng lõi Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, được đánh giá là một trong những di sản địa chất tiêu biểu, có giá trị nổi bật về địa chất và địa mạo.

Việc xếp hạng hang A1 và hang C2 là di tích quốc gia góp phần tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ các giá trị địa chất, cảnh quan; đồng thời mở ra điều kiện phát triển nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản và khai thác tiềm năng du lịch địa chất theo hướng bền vững.