Hai gương mặt tài năng của võ cổ truyền Đà Nẵng

Nguyễn Giang Sơn (bên trái) và Trần Quang Vũ là hai tài năng võ cổ truyền Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Quyết tâm theo đuổi đam mê

Năm 2026, đánh dấu chặng đường gần một thập niên Nguyễn Giang Sơn cống hiến cho thể thao Đà Nẵng.

Sinh năm 2002 tại xã Trà Liên, Nguyễn Giang Sơn bộc lộ năng khiếu thể thao từ nhỏ. Năm 2018, anh thi và trúng tuyển vào Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng, sinh hoạt tại đội tuyển võ cổ truyền trẻ thành phố. “Con đường trở thành vận động viên chuyên nghiệp không dễ dàng khi có sự đào thải cao. Vì vậy, khi bước chân vào đội tuyển, tôi xác định rõ bản thân phải luôn cố gắng, nghiêm túc rèn luyện để chứng tỏ khả năng của mình và trụ vững với đam mê”, Sơn nói.

Năm 2019, Nguyễn Giang Sơn được tạo điều kiện tham gia các giải đấu quy mô lớn để cọ xát chuyên môn. Sau một năm, vận động viên này giành Huy chương Vàng giải trẻ vô địch võ cổ truyền quốc gia. Từ đó đến nay, anh liên tục tỏa sáng trên các đấu trường võ thuật.

Giống như Nguyễn Giang Sơn, Trần Quang Vũ khát khao chinh phục những thử thách và cột mốc mới trong sự nghiệp. Sinh năm 1999 tại xã Thăng An, võ sĩ này cũng có gần 10 năm bén duyên và đóng góp cho võ cổ truyền Đà Nẵng. Theo đuổi sự nghiệp võ thuật, không ít lần gặp chấn thương nhưng chưa bao giờ Quang Vũ từ bỏ. Anh nói, những lúc như thế mình thường nghĩ về lý do bắt đầu để tiếp tục hành trình.

Với Quang Vũ, ngọn lửa được truyền lại từ những người thầy đã gieo cho anh niềm đam mê lớn với võ cổ truyền. Trên sân tập hay sàn đấu, anh luôn nêu cao tinh thần quyết tâm và nỗ lực hết mình để đáp lại sự kỳ vọng. Sau thời gian đến với võ cổ truyền và được huấn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, tài năng của Vũ dần tỏa sáng. Những năm qua, anh đóng góp nhiều tấm huy chương danh giá cho thể thao Đà Nẵng ở đấu trường quốc gia.

Nguyễn Giang Sơn giành Huy chương Vàng nội dung đối kháng nam hạng 68kg. Ảnh: NVCC

Chinh phục sàn đấu thế giới

Tin vui một lần nữa đến với người hâm mộ Đà Nẵng khi Nguyễn Giang Sơn và Trần Quang Vũ xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026. Giải diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động thi đấu, đại hội, tập huấn, trao đổi chuyên môn võ cổ truyền Việt Nam tại Italia từ ngày 30/9 đến 5/10, do Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam chủ trì, phối hợp Liên đoàn Wushu Kung Fu và Võ thuật Việt Nam - Italia tổ chức.

Chuỗi sự kiện thu hút sự tham gia của đại biểu, cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trọng tâm chương trình là Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026, quy tụ hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên, tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng thuộc nhiều nhóm tuổi. Đoàn võ cổ truyền Việt Nam tham dự với 83 cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên, trong đó có 40 vận động viên được tuyển chọn từ lực lượng có thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Trên sàn đấu đối kháng nam hạng 68kg, Nguyễn Giang Sơn lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh để giành Huy chương Vàng. Khởi đầu bằng trận đấu với vận động viên chủ nhà Italia, võ sĩ Đà Nẵng thể hiện quyết tâm trong từng pha ra đòn, đánh bại đối thủ thuyết phục. Phong độ cao được Sơn duy trì trong hai trận đấu tiếp theo trước đối thủ đến từ Nigeria và Saudi Arabia để giành chiến thắng và bước lên bục vinh quang cao nhất.

Ở nội dung đối kháng nam hạng 60kg, Trần Quang Vũ cũng thể hiện những pha ra đòn mạnh mẽ, dứt khoát, lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh của Italia và Burkina Faso để giành Huy chương Vàng. Thành tích ấn tượng của Nguyễn Giang Sơn và Trần Quang Vũ đóng góp vào thành công chung của đoàn võ cổ truyền Việt Nam, đồng thời giúp võ cổ truyền Đà Nẵng khẳng định vị thế ở đấu trường lớn. Vận động viên Nguyễn Giang Sơn thổ lộ: “Tấm Huy chương Vàng là thành quả sau quá trình quyết tâm tập luyện và sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên. Đây là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, hướng tới những thành công tiếp theo trong sự nghiệp”.

Theo Huấn luyện viên trưởng đội tuyển võ cổ truyền Đà Nẵng Huỳnh Đức Bảy, sau giải đấu tại Italia, các võ sĩ tiếp tục guồng quay tập luyện nghiêm túc hướng đến giải đấu tiếp theo trong năm 2026, trọng tâm là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm. Nguyễn Giang Sơn và Trần Quang Vũ là hai trong số những gương mặt được kỳ vọng cạnh tranh huy chương, đóng góp vào thành công chung của thể thao Đà Nẵng.