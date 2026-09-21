Hai giám đốc bị khởi tố vì 'chạy' dự án, lừa hơn 13 tỷ đồng

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nhật Trường (48 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhật Trường Kiên Giang và Thái Huy Phong (50 tuổi), Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, hai doanh nghiệp do Trường và Phong đứng đầu đăng ký nhiều ngành nghề nhưng thực tế không hoạt động kinh doanh đúng theo giấy phép. Các công ty này chủ yếu được sử dụng để làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà đất và thực hiện hoạt động “chạy” xin đầu tư dự án.

Từ trái qua phải, bị can Thái Huy Phong và bị can Trần Nhật Trường (Ảnh: Dân trí).

Từ năm 2023, Trường nắm được thông tin nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các khu đất nông nghiệp diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại khu vực Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc tỉnh An Giang).

Trường sau đó bàn bạc với Phong về việc nhận “chạy” chủ trương đầu tư và ký hợp đồng dịch vụ để thu tiền. Phong đưa ra thông tin rằng có nhiều mối quan hệ với chính quyền các cấp, đồng thời yêu cầu cung cấp sơ đồ, bản vẽ khu đất để “thẩm định”.

Sau khi xem xét, Phong cam kết các khu đất đều có thể xin được chủ trương đầu tư. Tin tưởng, Trường đã ký hợp đồng dịch vụ với 8 người để thực hiện việc xin chủ trương đầu tư các dự án thuê đất nông nghiệp quy mô lớn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định cả Trường và Phong đều không có khả năng thực hiện những nội dung đã cam kết. Bằng thủ đoạn trên, hai bị can bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 8 bị hại tổng cộng hơn 13 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Trường và Phong chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân. Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.