Hai giải pháp, hai lớp bảo vệ an ninh số: Dấu ấn G-Group tại Vietnam Digital Awards 2026

Chuyển đổi số càng mở rộng, rủi ro an ninh không dừng ở những gì mắt thường nhìn thấy. Từ các tình huống mất an ninh trật tự trên đường phố đến những mối đe dọa âm thầm trên không gian mạng, khả năng phát hiện sớm và phản ứng kịp thời đang trở thành yêu cầu cốt lõi của hạ tầng số.

Hai giải pháp Camera AI HANET và Trung tâm Giám sát, Vận hành An toàn thông tin VSEC SOC của G-Group vừa được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026, cho thấy cách công nghệ được ứng dụng để giải quyết hai lớp bài toán an ninh này.

Chuyển đổi số không chỉ nhanh hơn, mà phải an toàn hơn

Khi đô thị thông minh và các nền tảng số ngày càng phát triển, dữ liệu trở thành một phần quan trọng trong hoạt động quản lý, vận hành của cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ kết nối càng cao, hệ thống càng phải đối mặt với những yêu cầu phức tạp hơn về an ninh.

Đại diện HANET Technology (Thành viên Tập đoàn Công nghệ G-Group) nhận giải thưởng.

Trong khi đó, phương thức giám sát thủ công và xử lý sau khi sự cố xảy ra ngày càng khó đáp ứng yêu cầu về tốc độ và quy mô. Lượng dữ liệu lớn, các tình huống an ninh đa dạng và nguy cơ diễn biến – tấn công liên tục đòi hỏi hệ thống phải có khả năng nhận diện dấu hiệu bất thường, phát hiện sớm rủi ro và hỗ trợ triển khai phương án ứng phó kịp thời.

An ninh vì thế không thể chỉ là lớp bảo vệ bổ sung đi sau số hóa. Đây cần là một phần trong cách thiết kế và vận hành hạ tầng số, với công nghệ đóng vai trò nâng cao năng lực giám sát, phân tích và phản ứng.

Hệ sinh thái Camera AI HANET: Đưa năng lực phân tích thời gian thực vào an ninh đô thị

Trong quản lý đô thị, camera AI không chỉ cung cấp hình ảnh phục vụ quan sát mà còn có thể phân tích dữ liệu, nhận diện các tình huống cần chú ý và phát cảnh báo sớm để hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý kịp thời.

Hệ sinh thái Camera AI HANET được phát triển theo định hướng này, phục vụ bài toán kiểm soát an ninh đô thị thông minh, đặc biệt tại cấp phường, xã. Giải pháp ứng dụng công nghệ Edge AI, xử lý trực tiếp trên thiết bị đầu cuối với độ trễ dưới 150 ms, giúp hệ thống phân tích hình ảnh và nhận diện nhiều kịch bản an ninh ngay tại điểm thu thập dữ liệu.

Đại diện HANET Technology (Thành viên Tập đoàn Công nghệ G-Group) nhận giải thưởng.

Các ứng dụng bao gồm nhận diện biển số xe (LPR), phát hiện phương tiện đi ngược chiều, nhận diện đối tượng cần chú ý, phát hiện hành vi ẩu đả hoặc tụ tập gây rối. Khi ghi nhận dữ liệu bất thường, hệ thống có thể tự động gửi cảnh báo theo thời gian thực qua ứng dụng HANET Connect tới lực lượng chức năng, hỗ trợ quá trình xác minh và xử lý tình huống.

Bên cạnh năng lực phân tích, HANET cũng hướng đến bài toán tối ưu đầu tư hạ tầng. Thiết bị HANET AIBOX cho phép tích hợp năng lực AI vào hệ thống camera IP hiện có mà không cần thay mới toàn bộ thiết bị. Kết hợp với phần mềm quản trị HANET Smart City, giải pháp hỗ trợ cán bộ cơ sở quản lý hệ thống và khai thác dữ liệu phục vụ công tác an ninh đô thị.

Giải pháp Camera AI HANET đã được triển khai tại nhiều địa bàn, gồm phường Phương Canh (Hà Nội), xã Tân Hòa (Thái Nguyên), thành phố Uông Bí và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh)... Giải pháp cũng được phát triển trên nền tảng làm chủ 100% công nghệ lõi, với phần cứng được sản xuất tại Việt Nam, hướng tới đáp ứng các yêu cầu cao về an toàn và bảo mật thông tin.

VSEC SOC: Phát hiện sớm để không bị động trước các cuộc tấn công mạng

Hiện nay, năng lực an ninh mạng không chỉ nằm ở việc triển khai các công cụ phòng vệ riêng lẻ, mà còn ở khả năng giám sát liên tục, phân tích cảnh báo, chủ động truy tìm dấu hiệu xâm nhập và phối hợp ứng phó. Đây là vai trò của Trung tâm Giám sát và vận hành an toàn thông tin VSEC SOC do G-Group phát triển.

VSEC SOC vinh dự nhận giải “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ chuyển đổi số xuất sắc”.

VSEC SOC vận hành theo mô hình SOC as a Service (SOCaaS), cho phép doanh nghiệp tiếp cận năng lực giám sát và bảo mật chuyên sâu theo hướng linh hoạt, thay vì phải tự xây dựng toàn bộ trung tâm vận hành cùng đội ngũ chuyên gia nội bộ. Mô hình này giúp tối ưu nguồn lực, đồng thời hỗ trợ tổ chức nâng cao năng lực bảo vệ hạ tầng công nghệ thông tin.

VSEC SOC là sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và kinh nghiệm thực chiến của đội ngũ chuyên gia. Công nghệ tự động hóa quy trình phản ứng (SOAR) giúp lọc bỏ hơn 60% cảnh báo nhiễu cấp độ thấp, giảm tải cho hoạt động vận hành. Nhờ đó, các kỹ sư an ninh mạng có thêm nguồn lực tập trung vào những nhiệm vụ chuyên sâu hơn, như Threat Hunting – chủ động truy tìm và phân tích các mối đe dọa tiềm ẩn trước khi chúng gây ra sự cố nghiêm trọng.

Song song với đó, mạng lưới tình báo an ninh mạng (Threat Intelligence) được kết nối đa chiều với các cơ sở dữ liệu quốc tế, hỗ trợ nhận diện và đánh giá những dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện nguy cơ, quy trình vận hành khép kín Phòng ngừa – Phản ứng – Phục hồi được kích hoạt nhằm khoanh vùng rủi ro và khôi phục trạng thái an toàn trong thời gian ngắn nhất.

Năng lực bảo vệ quyết định sức bền của hạ tầng số

An ninh đô thị và an ninh mạng là hai lĩnh vực có đặc thù riêng, nhưng cùng đòi hỏi khả năng giám sát, phát hiện sớm và phản ứng hiệu quả trước những tình huống bất thường.

Vượt qua gần 500 hồ sơ đề cử, việc hai giải pháp cùng được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2026 là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực phát triển công nghệ của G-Group trong lĩnh vực công nghiệp an ninh. Kết quả này đồng thời cho thấy an ninh đang trở thành một yêu cầu gắn liền với hiệu quả triển khai chuyển đổi số, thay vì một bài toán tách biệt.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia tiếp tục được thúc đẩy, khả năng làm chủ công nghệ lõi, phát triển giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn sẽ góp phần nâng cao năng lực bảo vệ hạ tầng số. Bởi giá trị của chuyển đổi số không chỉ nằm ở tốc độ ứng dụng công nghệ, mà còn ở khả năng duy trì hoạt động an toàn, ổn định và liên tục trước những rủi ro ngày càng phức tạp.