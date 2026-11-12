Hai giải đấu lớn nhất châu Á tổ chức trùng lịch

Bóng đá Việt Nam đối mặt với bài toán nan giải. Ảnh: Minh Chiến.

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa cập nhật lịch thi đấu chính thức của VCK U23 châu Á 2028 tại Nhật Bản, diễn ra từ ngày 4/1 đến 23/1/2028. Đáng chú ý, đây cũng là vòng loại môn bóng đá nam Olympic Los Angeles 2028 khu vực châu Á, nơi chỉ trao đúng hai tấm vé trực tiếp cho hai đội góp mặt ở trận chung kết.

Thời điểm này trùng lặp gần như hoàn toàn với VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028. Sự chồng chéo kéo dài tới 18 ngày giữa hai giải đấu cấp cao nhất dành cho đội tuyển quốc gia và lứa U23 đặt các đội tuyển châu Á vào thế khó.

Đây là hai giải quan trọng nhất trong hệ thống bóng đá châu Á. Asian Cup 2027 là giải cấp độ cao nhất của bóng đá nam, danh giá hơn cả. Vòng chung kết U23 châu Á 2028 xếp ngay sau, có tính chuyên môn rất cao và hứa hẹn sẽ còn khốc liệt hơn khi kỳ tổ chức này cũng là vòng loại Olympic 2028.

Hệ lụy trực tiếp và nan giải nhất cho các đội tuyển quốc gia châu Á là bài toán chia đôi lực lượng. Với bóng đá Việt Nam, lứa cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau như Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận hay Nguyễn Lê Phát đều là những nhân tố chủ lực cho chiến dịch săn vé Olympic, đồng thời nằm trong diện quy hoạch trẻ hóa đội tuyển quốc gia.

Do hai giải diễn ra song song ở hai đầu châu Á, huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng việc ưu tiên nhân sự cho mặt trận nào, tránh làm suy yếu sức mạnh của cả hai đội tuyển. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng phải chia đôi khi huấn luyện viên trưởng không thể trực tiếp chỉ đạo cùng lúc hai giải đấu, buộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải bố trí trợ lý chuyên trách dẫn dắt đội U23 tại Nhật Bản.

Toàn bộ kế hoạch hội quân dài hạn cuối năm 2026 cũng phải hủy bỏ, kéo theo sự điều chỉnh lịch thi đấu của V.League và Cúp Quốc gia để dồn quỹ thời gian cho giai đoạn cao điểm đầu năm 2028.

Highlights Việt Nam 2-0 Đài Bắc Trung Hoa Tối 11/11, đội tuyển Việt Nam vượt qua Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 2-0 thuộc khuôn khổ giải giao hữu Casper Cup 2026.