Hai gia đình vượt qua những ngày khốn khó nhờ tình thương của bạn đọc

Chồng vì ung thư, con trai lại nhập viện cấp cứu

Chồng mất vì ung thư, chị Hoàng Thị Hạnh ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh càng đau xót khi con trai là Quách Văn Liêm phải nhập viện cấp cứu vì xuất huyết não sau một tai nạn bất ngờ.

Những biến cố liên tiếp khiến cuộc sống của mẹ con chị Hạnh vốn khó khăn càng thêm chật vật. Sau thời gian dài chạy chữa bệnh cho chồng, mấy năm nay chị Hạnh một mình nương tựa vào các con. Khi Liêm nhập viện, chị phải tạm nghỉ việc để chăm sóc con.

Hoàn cảnh của gia đình chị Hạnh được đăng tải trong bài viết "MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ". Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ gia đình trong thời gian Liêm nằm viện.

Phóng viên Phương Thuận - Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) cùng đại diện cán bộ bệnh viện Việt Đức trao tiền của bạn đọc hảo tâm hỗ trợ cho gia đình chị Hạnh

Qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình chị Hạnh nhận được 19.297.888 đồng từ bạn đọc hảo tâm. Số tiền đã được đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo kết chuyển đến gia đình.

Với sự điều trị tích cực của các y, bác sĩ, sức khỏe của em dần ổn định và được xuất viện về nhà. Theo chị Hạnh, sức khỏe của Liêm hiện tiến triển tốt và em đã trở lại trường học.

Nhận sự hỗ trợ, chị Hạnh xúc động chia sẻ: "Việc một mình phải gồng gánh nuôi 3 người con đang tuổi ăn học bằng đồng lương công nhân ít ỏi khiến tôi rất vất vả. Khi con nằm viện, tôi đã rất lo sợ. Các bác sĩ chẩn đoán Liêm bị xuất huyết nội sọ tại não thất. Tổn thương này có thể để lại di chứng nếu không được cấp cứu và theo dõi sát sao. May mắn là sự trợ giúp của mọi người đã giúp gia đình tôi có thêm điều kiện chạy chữa cho con. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến Báo, các y bác sĩ và cán bộ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã nhiệt tình hỗ trợ".

Người đàn ông dân tộc Thái nhận được sự sẻ chia

Cùng nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc là anh Quàng Văn Hảo ở Bản Đông, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Hoàn cảnh của anh Hảo được đăng tải trong bài viết "MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh".

Anh Hảo bị dị tật bẩm sinh

Anh Hảo sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh. Trong sinh hoạt hằng ngày, anh phải nhờ đến sự chăm sóc của người thân.

Nhiều năm sống chung với bệnh tật, sức khỏe của anh ngày càng suy yếu khi mắc thêm sỏi bàng quang và thoát vị bẹn. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến việc điều trị của anh gặp nhiều trở ngại.

Sau khi hoàn cảnh được đăng tải, bạn đọc hảo tâm đã chung tay hỗ trợ anh Hảo. Qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, anh nhận được 8.170.000 đồng.

Anh Bạc Cầm Thông thay mặt anh Hảo nhận số tiền hỗ trợ của bạn đọc hảo tâm Báo Sức khỏe và Đời sống gửi tặng

Do anh Hảo không trực tiếp đến nhận, anh Bạc Cầm Thông thay mặt anh đón nhận khoản hỗ trợ. Anh Thông xúc động và gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã sẻ chia với hoàn cảnh của anh Hảo, đồng thời cảm ơn các y, bác sĩ đã tận tình điều trị, chăm sóc anh trong thời gian qua.

Với những gia đình bệnh tật và khó khăn như hai gia đình chị Hạnh, anh Hảo, sự hỗ trợ của bạn đọc không chỉ giúp có thêm chi phí điều trị mà còn là nguồn động viên để có thêm niềm tin vượt qua những ngày tháng nhiều biến cố.