Hai gấu trúc khổng lồ Trung Quốc ra mắt công chúng Mỹ

Cặp gấu trúc gồm con đực Bình Bình (Ping Ping) và con cái Phụ Sương (Fu Shuang) đều được sinh tại Căn cứ Nghiên cứu Chăn nuôi Gấu trúc Khổng lồ Thành Đô, Trung Quốc.

Hai cá thể đến Atlanta ngày 27/9 trên chuyến bay chuyên dụng Boeing 777 mang tên "FedEx Panda Express", kéo dài 16 giờ. Sau thời gian cách ly và thích nghi với môi trường mới, chúng sẽ ở lại Mỹ trong 10 năm theo thỏa thuận hợp tác bảo tồn giữa Sở thú Atlanta và Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc.

Sở thú Atlanta hiện là một trong ba cơ sở tại Mỹ nuôi gấu trúc khổng lồ, đồng thời là nơi duy nhất ở khu vực Đông Nam nước này có loài động vật trên.

Hai chú gấu tại sở thú Atlanta, Mỹ. Video: Xinhua

Để chuẩn bị đón hai thành viên mới, sở thú đã đầu tư 6 triệu USD nâng cấp khu Arthur M. Blank Panda Grove, với kinh phí do Quỹ Robert W. Woodruff tài trợ. Khu vực này được mở rộng không gian trong nhà, bổ sung cấu trúc leo trèo và bể bơi riêng cho từng khu sinh hoạt ban ngày. Không gian ngoài trời cũng được thiết kế lại với tiểu cảnh nước, thực vật thủy sinh và tác phẩm điêu khắc "Reflecting the Wild" của nghệ sĩ David Landis, mang thông điệp hòa bình và hài hòa.

Sở thú cũng bảo đảm nguồn cung tre tươi lâu dài từ các trang trại địa phương ở Atlanta, nơi có khí hậu tương đồng với Thành Đô.

Đội ngũ chăm sóc cho biết du khách có thể phân biệt hai cá thể qua đặc điểm ngoại hình. Phụ Sương có khuôn mặt tròn, với đường lông nổi bật giữa hai tai tạo thành khung ôm lấy mặt. Trong khi đó, Bình Bình có vóc dáng lớn hơn và vệt lông hình chữ Y đặc trưng chạy dọc sống mũi.

Việc đưa Bình Bình và Phụ Sương sang Mỹ nằm trong chương trình ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc, vốn sử dụng loài động vật này như biểu tượng hữu nghị và hợp tác quốc tế. Thỏa thuận đưa cặp gấu trúc đến Atlanta trong 10 năm đã được công bố từ tháng 4/2026. Đến tháng 9, trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức thông báo thời điểm chuyển giao, gọi gấu trúc là sứ giả hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Gấu trúc khổng lồ từng được xếp vào nhóm loài nguy cấp trước năm 2016. Hiện chúng được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm dễ bị tổn thương, với khoảng 1.800 cá thể sống trong tự nhiên.