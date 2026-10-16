Hai em của 'Shark' Thủy chịu trách nhiệm thế nào về số tiền 8.459 tỷ đồng chiếm đoạt?

Theo đó trong vụ án, Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark” Thuỷ, Chủ tịch HĐQT trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame) bị truy tố về các tội “Lừa đỏa chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. 27 bị can liên quan bị xác định đồng phạm giúp sức lừa đảo và 1 bị can bị truy tố tội “Nhận hối lộ”..

Hai em của “Shark” Thủy trong vụ án là Nguyễn Thị Dung (SN 1987, trú tại phường Tây Tựu, Hà Nội), Nguyễn Văn Sơn (SN 1991, ở phường Yên Hòa, Hà Nội) và cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai bị can này vốn là quản lý kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame).

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy).

Theo lý lịch bị can tại bản cáo trạng truy tố, “Shark” Thủy là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Nguyễn Thị Dung là con thứ ba, còn Nguyễn Văn Sơn là con thứ tư. Không chỉ có quan hệ gia đình, ba anh em Thủy còn cùng tham gia sở hữu cổ phần tại Công ty Egame, doanh nghiệp được “Shark” Thủy sử dụng làm đơn vị trung gian huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup.

Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy nắm giữ hơn 15,2 triệu cổ phần, tương đương 93,99% vốn điều lệ của Cong ty Egame. Nguyễn Thị Dung sở hữu 312.000 cổ phần, chiếm 1,92%, còn Nguyễn Văn Sơn sở hữu 156.000 cổ phần, chiếm 0,96%.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Ngọc Thủy giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính đối với số tiền hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại. Đối với Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn, cơ quan tố tụng xác định, hai bị can này thuộc nhóm 23 bị can là quản lý kinh doanh Công ty Egame.

Theo chỉ đạo của “Shark” Thủy và Đặng Văn Hiển (Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame) nhóm quản lý kinh doanh trực tiếp thực hiện, hướng dẫn nhân viên quảng bá hình ảnh về Công ty Egroup, tìm kiếm và mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Từ năm 2021, “Shark” Thủy chỉ đạo sử dụng tiền huy động không đúng mục đích, chủ yếu lấy tiền đầu tư của người sau trả cho người trước. Tuy nhiên, các bị can trong nhóm quản lý kinh doanh vẫn tiếp tục kêu gọi khách hàng mua cổ phần.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Thị Dung đồng phạm giúp sức cho “Shark” Thủy chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng của 105 bị hại. Còn Nguyễn Văn Sơn thì giúp sức cho anh trai chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng của 32 bị hại.

Liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của “Shark” Thủy, Nguyễn Trọng Vũ (SN 1986, chồng cũ của Nguyễn Thị Dung) cũng nằm trong số các bị can bị truy tố. Vũ từng là quản lý kinh doanh Công ty Egame và bị xác định đồng phạm chiếm đoạt hơn 21,68 tỷ đồng của 38 bị hại.

Cáo trạng cho thấy, Nguyễn Thị Dung đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Trọng Vũ bị bắt tạm giam từ ngày 27-8-2025.

Một nội dung đáng chú ý khác là các bị can và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Theo đó, 29 bị can đã nộp tổng cộng hơn 12,4 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy nộp hơn 2 tỷ đồng. Hai người em ruột của Thủy là Dung và Sơn mỗi người nộp 30 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền ba anh em “Shark” Thủy đã nộp khắc phục hậu quả là 2,08 tỷ đồng.

Về việc nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án, Đỗ Thị Hồng Nhung (SN 1984, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội, quản lý kinh doanh Công ty Egame) là người nộp số tiền nhiều nhất với 6,8 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần số tiền “Shark” Thủy đã nộp.

Theo cáo trạng, Đỗ Thị Hồng Nhung thuộc nhóm 23 quản lý kinh doanh bị cáo buộc giúp sức cho “Shark” Thủy thực hiện hành vi lừa đảo. Người này bị xác định đồng phạm chiếm đoạt hơn 78 tỷ đồng của 39 bị hại.

Ngoài ra, bị can Vũ Thị Thu Hiền đã nộp 530 triệu đồng; Nguyễn Trọng Quỳnh nộp 427,8 triệu đồng; Phạm Thị Ngoan nộp 325 triệu đồng; Trần Thị Thanh Nga nộp 300 triệu đồng và Phạm Đức Hạnh nộp 280 triệu đồng.

Đối với nhóm bị can giữ vai trò quản lý, điều hành Công ty Egroup, cáo trạng ghi nhận Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính) đã nộp 120 triệu đồng; Đặng Văn Hiển (Trưởng ban Quan hệ cổ đông) nộp 150 triệu đồng; Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng) nộp 50 triệu đồng và Nguyễn Thị Hoài Hương (phụ trách kế toán) nộp 20 triệu đồng.

Riêng bị can Tống Thị Kim Liên (Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” do liên quan việc tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup đã nộp khắc phục 420 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú đã thỏa thuận trả tiền để Tống Thị Kim Liên giúp tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup thông qua các giao dịch mua bán thẻ điện thoại không có thật. Tổng số tiền Thủy đã chuyển cho Liên được xác định hơn 31,9 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn 2015-2023, “Shark” Thủy và các đồng phạm đã thực hiện 26.354 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật, qua đó chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 người bị hại.