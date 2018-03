Hải Dương: Chủ tịch Hội đông y đe dọa giết hàng xóm bằng súng

Do mâu thuẫn liên quan đến chuyện thu gom rác thải sinh hoạt mà anh Hoàng Văn Kha (SN 1972, trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã mang súng tới nhà ông Nguyễn Đình Sơn (SN 1961, cùng trú tại địa phương) để uy hiếp, đe dọa…

Súng quân dụng K59 được ông Sơn cho là cùng kiểu dáng với khẩu súng anh Kha sử dụng

Gửi đơn tố cáo tới Báo PLVN, ông Sơn cho biết, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 9/3/2018, ông đang ở nhà thì nghe thấy tiếng chửi bới ồn ào ở bên ngoài. Khi ông mở cửa ra xem thì thấy anh Hoàng Văn Kha (người cùng thôn) hùng hổ xông vào hỏi xem ai là người phụ trách dọn rác khu vực này.

Khi được ông Sơn cho biết mình là người phụ trách thu gom rác, Kha liền túm cổ ông Sơn lôi ra ngoài. Ra đến cửa, đối tượng này bất ngờ rút ra một khẩu súng ngắn và bắn hai phát chỉ thiên rồi gí súng vào đầu ông Sơn dọa bắn chết.

Hai bên giằng co, lời qua tiếng lại với nhau một hồi thì Kha giắt súng vào bụng, dùng đầu gối thụi một phát thật mạnh vào bụng ông Sơn. Ông Sơn cố gắng giãy giụa vùng ra khỏi tay Khai và lùi sâu vào trong nhà mình. Lúc này, Kha càng tức tối hơn, không ngừng chửi bới, dọa nạt sẽ giết ông Sơn. Có vài người vào can ngăn nhưng khi mọi người càng can ngăn bao nhiêu thì Kha càng hung hăng bấy nhiêu. Sợ quá, ông Sơn phải gọi điện cho công an xã đến giải quyết.

Mặc dù lực lượng công an xã đến, nhưng Kha vẫn chửi bới một hồi lâu. Trước lúc bỏ đi, Kha không quên buông lời đe dọa rằng, nếu ông Sơn đi đâu sẽ cho người giết chết ông.

“Công an huyện cũng về để phối hợp với công an xã điều tra vụ việc của tôi. Họ đã tìm thấy và thu giữ được hai vỏ đạn cũng như lấy lời khai của tôi cùng các nhân chứng”, ông Sơn cho biết.

Là người đã từng trải qua quân ngũ, ông Sơn cho rằng khẩu súng mà Kha sử dụng uy hiếp mình là loại súng quân dụng K59. Từ hôm xảy ra sự việc, ông Sơn rất lo lắng cho sự an nguy đến tính mạng của mình.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng công an xã Hiệp Hòa xác nhận, tối 9/3/2018, tại gia đình ông Nguyễn Đình Sơn có xảy ra vụ xô xát giữa ông Sơn và anh Kha. Nguyên nhân được cho rằng xuất phát từ việc thu gom rác thải sinh hoạt ở khu dân cư. Ông Sơn vốn được người dân trong khu dân cư bầu ra chịu trách nhiệm về việc thu gom rác thải.

Ngày hôm đó, anh Kha đi đâu về thấy rác ở cửa nhà mình bừa bãi, lộn xộn, chưa được thu gom sạch sẽ. Sẵn có hơi men trong người, Kha nổi giận mang theo súng đến nhà ông Sơn để nói chuyện và vụ xô xát giữa hai bên đã xảy ra. Tại hiện trường, công an đã thu được hai vỏ đạn và báo cáo sự việc tới công an huyện thụ lý giải quyết theo đúng thẩm quyền. Sau đó, lập biên bản thu hồi khẩu súng.

Theo lời ông Tiến, trước khi xảy ra sự việc, giữa ông Sơn và anh Kha có mối quan hệ bình thường với nhau và không xảy ra mâu thuẫn gì. Sống ở địa phương, ông Nguyễn Đình Sơn là người có nhân thân tốt, sống hài hòa với mọi người xung quanh. Vì vậy, ông được người dân trong khu dân cư tín nhiệm bầu phụ trách việc thu gom rác ở đây.

Còn anh Kha, hiện đang là Chủ tịch Hội Đông y huyện Kinh Môn, năm 1997 đã từng bị kết án 12 tháng về tội chiếm đoạt tài sản công dân và gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc xảy ra đang được Công an huyện Kinh Môn điều tra, làm rõ nhưng việc một Chủ tịch Hội Đông y huyện nổi máu côn đồ, hung hăng mang súng đến tận nhà người dân để đe dọa, uy hiếp đã phần nào gây hoang mang, bức xúc đối với dư luận địa phương.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Dương Tươi