Hai đứa trẻ sinh đôi nhưng lại khác cha mẹ: Chuyện gì đang xảy ra?

Theo The Guardian, một phụ nữ tại bang Queensland, Australia, đã sinh hai em bé có cha mẹ sinh học khác nhau. Theo đó, hai em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào tháng 11/2025. Một bé gái là con sinh học của cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ, trong khi bé trai còn lại là con ruột của người phụ nữ mang thai hộ và chồng cô.

Vụ việc được cho là trường hợp đầu tiên thuộc dạng này tại Australia, hiếm đến mức chưa được dự liệu trong các quy định về mang thai hộ của bang Queensland.

Mang thai tự nhiên cùng thời điểm chuyển phôi

Theo hồ sơ tòa án, người phụ nữ được giấu danh tính đã đồng ý mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cho một cặp vợ chồng không thể có con tự nhiên. Người vợ trong cặp đôi này mắc tình trạng bẩm sinh không có tử cung.

Thông qua bạn bè chung, hai gia đình quen biết nhau và thống nhất thực hiện thỏa thuận mang thai hộ. Tháng 4/2025, phôi thai của cặp vợ chồng được chuyển vào tử cung người phụ nữ.

Khoảng hai tuần sau, kết quả siêu âm cho thấy cô mang song thai. Các xét nghiệm tiếp theo xác định hai thai nhi có nguồn gốc di truyền khác nhau.

Bé gái được thụ thai từ phôi chuyển vào tử cung theo quy trình thụ tinh trong ống nghiệm, còn bé trai được thụ thai tự nhiên, không có sự hỗ trợ của y tế.

Theo hồ sơ tòa án, cặp vợ chồng mang thai hộ không có ý định sinh thêm con vào thời điểm đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa họ không yêu thương và mong muốn đứa trẻ.

Sau khi chào đời, hai em bé được nuôi dưỡng riêng tại hai gia đình sinh học. Hai bên không tranh chấp về việc xác định cha mẹ của các bé.

Tòa án phải xem xét quy định về mang thai hộ

Dù không có tranh chấp về huyết thống, vụ việc vẫn cần được đưa ra Tòa án Trẻ em Queensland do luật mang thai hộ của bang có quy định nhằm tránh việc chia tách những trẻ được sinh ra từ cùng một thai kỳ mang thai hộ.

Theo luật, tòa án không thể ban hành quyết định xác lập quyền làm cha mẹ chỉ đối với một trẻ trong trường hợp trẻ đó có anh hoặc chị em ruột được sinh ra từ cùng thai kỳ mang thai hộ. Nếu song thai được sinh ra từ một thai kỳ mang thai hộ, quyết định xác lập cha mẹ phải áp dụng với cả hai trẻ và cùng một cặp cha mẹ dự định nhận con.

Thẩm phán Jodie Woodridge KC đã xem xét liệu quy định này có ngăn cản việc công nhận cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ là cha mẹ hợp pháp của bé gái hay không.

Cuối cùng, tòa nhận định rằng trong hoàn cảnh đặc biệt của vụ việc, hai em bé tuy cùng phát triển trong tử cung và chào đời trong một lần sinh nhưng không thuộc khái niệm anh chị em ruột được sinh ra từ cùng một thai kỳ mang thai hộ theo quy định pháp luật.

Vì vậy, tòa ban hành quyết định xác lập cha mẹ hợp pháp của bé gái theo yêu cầu của các bên.

Hai gia đình muốn các con duy trì mối liên hệ

Trước khi đưa vụ việc ra tòa, hai gia đình đã làm việc với một chuyên gia tư vấn độc lập để đánh giá những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình nuôi dạy trẻ.

Báo cáo cho rằng việc hai em bé chào đời trong cùng một lần sinh có thể mang ý nghĩa đáng kể đối với sự phát triển cảm xúc và tâm lý của cả hai, dù các bé lớn lên trong hai gia đình khác nhau.

Hai gia đình cho biết họ muốn các con lớn lên trong sự hiểu biết phù hợp với độ tuổi về nguồn gốc và mối quan hệ giữa hai bên.

Hồ sơ tòa án cũng ghi nhận các bên cùng nhận thức rằng sự cởi mở, trung thực về nguồn gốc của bé gái sẽ có lợi cho em trong tương lai.

Phán quyết khép lại một vụ việc hiếm gặp, đồng thời cho thấy những tình huống phát sinh từ các phương pháp hỗ trợ sinh sản có thể đặt ra thách thức mới đối với pháp luật gia đình.