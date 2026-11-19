Hai dự án công nghệ cùng hướng đến giá trị nhân văn

Sinh viên thế hệ mới 2026 tiếp tục mang đến những màn tranh tài giàu màu sắc sáng tạo với cuộc đối đầu giữa hai đại diện đến từ hai miền đất nước: Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) và Trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.

Đội Trường Đại học Kinh tế - Luật giới thiệu dự án “Giữ một nghề dệt nên tương lai”, với mong muốn bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm tại Gia Lai. Thay vì chỉ tập trung quảng bá sản phẩm truyền thống, nhóm lựa chọn hướng đi kết hợp giữa công nghệ, kinh tế và văn hóa. Thông qua mã QR, người mua có thể tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của từng hoa văn cũng như những giá trị văn hóa của cộng đồng người Jrai.

So với vòng Tuyển chọn, dự án đã có thêm những bước phát triển mới. Nhóm không chỉ dừng lại ở sản phẩm khăn thổ cẩm mà còn hướng tới đa dạng hóa các mặt hàng như ví, túi; xây dựng thương hiệu và kết nối với các tổ chức tại địa phương nhằm duy trì hoạt động truyền dạy nghề.

Nhóm dự kiến trích một phần doanh thu cho mỗi lớp học nghề. Đây được xem là cách tiếp cận nhằm tạo sự gắn kết giữa hoạt động kinh doanh với bảo tồn văn hóa, vừa mở rộng đầu ra cho sản phẩm, vừa góp phần duy trì cơ hội trao truyền nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ.

Đội thi Trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.

Trong khi đó, đội Trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng mang đến dự án SIGN SOUND – Kính AR giúp người khiếm thính tương tác với cộng đồng.

Xuất phát từ những khó khăn trong giao tiếp mà người khiếm thính gặp phải trong cuộc sống, nhóm phát triển giải pháp ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ chuyển đổi lời nói thành nội dung trực quan, giúp người khiếm thính tiếp nhận thông tin thuận tiện hơn.

Không chỉ hướng tới hỗ trợ giao tiếp hai chiều, dự án còn chú trọng khả năng chuyển đổi những khác biệt trong ngôn ngữ địa phương thành nội dung dễ hiểu. Đây là một trong những hướng phát triển nhằm mở rộng khả năng ứng dụng của sản phẩm trong các tình huống giao tiếp thực tế.

So với giai đoạn trước, nhóm tập trung phát triển phần mềm, tối ưu thiết bị và cải thiện tốc độ xử lý. Đáng chú ý, độ trễ của hệ thống đã được giảm từ khoảng 0,5 giây xuống còn 0,25 giây. Bên cạnh đó, dự án hướng tới khả năng tích hợp trên nhiều thiết bị và nền tảng, qua đó giúp người dùng dễ dàng tiếp cận giải pháp hơn.

Sân khấu hóa và phản biện tạo nên cuộc tranh tài khó đoán

Không chỉ thuyết phục bằng ý tưởng dự án, hai đội còn phải chinh phục thử thách kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ nghệ thuật thông qua phần thi Sân khấu hóa. Đây là cơ hội để các thành viên thể hiện khả năng sáng tạo, tinh thần đồng đội và cách truyền tải thông điệp đến khán giả.

Đội thi Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Đội Trường Đại học Kinh tế - Luật lựa chọn âm nhạc cùng những hình ảnh văn hóa Tây Nguyên để tái hiện câu chuyện nghề dệt thổ cẩm. Tiết mục đưa người xem đến với những hoa văn được trao truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời thể hiện trăn trở về việc làm thế nào để sản phẩm truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại.

Trong khi đó với đội Trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng, thử thách lại nằm ở việc đưa bài chòi – loại hình nghệ thuật dân gian gắn với văn hóa miền Trung – lên sân khấu.

Các thành viên đều thuộc khối kỹ thuật, trong khi khoảng cách di chuyển xa khiến đội không có sự hỗ trợ từ các bạn sinh viên trong trường. Dù vậy, nhóm vẫn chủ động tìm hiểu, làm quen với loại hình nghệ thuật còn khá mới mẻ đối với mình và nhiều lần điều chỉnh để hoàn thiện tiết mục.

Sự đầu tư của hai đội trong việc đưa yếu tố văn hóa vùng miền vào phần thi được các giám khảo ghi nhận. Mỗi đội mang đến một màu sắc riêng, cho thấy nỗ lực của sinh viên trong việc kết nối những giá trị truyền thống với cách thể hiện sáng tạo của người trẻ hôm nay.

Bên cạnh phần trình diễn, cuộc tranh tài còn trở nên hấp dẫn bởi những tình huống bất ngờ trong phần thể hiện và phản biện. Đáng chú ý, đội UEL đã sử dụng chiến thuật “giả khờ” ở phần thi trước đó, khiến đội bạn gọi tên những gương mặt được đánh giá sáng giá để trở thành đối thủ trong phần phản biện.

Trong khi đó, áp lực thời gian cùng những tình huống ngoài dự kiến khiến các thành viên UTE chưa thể hiện hết ý tưởng. Tuy nhiên, đội vẫn cho thấy sự tự tin khi giới thiệu dự án do chính mình xây dựng.

Đồng hành cùng hai đội thi, Hoa hậu Phạm Hoàng Thu Uyên bày tỏ sự ấn tượng trước tinh thần và năng lực của các bạn trẻ. Cô chia sẻ: “Các bạn trẻ không chỉ năng động, nỗ lực mà còn rất giỏi. Thùy Uyên mong rằng mình sẽ đóng góp đưa dự án đến gần với cộng đồng hơn, lan tỏa rộng hơn”.

Cuộc tranh tài vì thế không chỉ là màn so tài về khả năng sáng tạo, thuyết trình hay phản biện, mà còn là dịp để sinh viên thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.