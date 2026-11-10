Hai dự án khu đô thị đa mục tiêu tại Hà Nội đang triển khai đến đâu?

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: chinhphu.vn

Chiều 9/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của thành phố kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh.

Dự án Bắc Thăng Long Urban City gần 100.000 tỷ đồng chuẩn bị thi công

Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư, dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng, đang triển khai giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các điều kiện thi công, dự kiến bắt đầu từ ngày 11/11.

Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), CTCP Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, CTCP Thái Nam Land và CTCP Bất động sản Potamos.

Dự án nằm trên địa bàn hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh, có quy mô nghiên cứu khoảng 375,36 ha, tổng diện tích khu đất khoảng 465,45 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 97.492 người. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2032.

Về giải phóng mặt bằng, ngày 27/8/2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4617/QĐ-UBND về chủ trương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập để triển khai Bắc Thăng Long Urban City.

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 474,25 ha, trong đó xã Thiên Lộc khoảng 295,23 ha và xã Phúc Thịnh khoảng 179,02 ha.

UBND hai xã được giao làm chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích thuộc phạm vi quản lý, sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư.

Theo tiến độ được đề ra, công tác giải phóng mặt bằng đối với đất ở phải hoàn thành trong quý 4/2026, còn các loại đất khác có mốc hoàn thành trước ngày 31/10/2026.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: chinhphu.vn

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá tiến độ dự án chậm hơn so với một số dự án khác. Ông yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai, bảo đảm các mốc tiến độ đã đề ra.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ưu tiên bố trí tái định cư cho người dân ngay trong phạm vi dự án.

Theo ông Vũ Đại Thắng, việc bàn giao mặt bằng phải gắn với điều kiện tái định cư thực tế, bảo đảm người dân có đất và đủ điều kiện xây dựng nhà ở mới.

Vì vậy, các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để người dân có thể xây dựng nhà ở mới.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu liên danh nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đồng thời thực hiện đúng kế hoạch đầu tư và tiến độ thi công, bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Tăng tốc xây dựng khu đô thị Thư Lâm - Đông Anh

Đối với dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm và Đông Anh, đại diện chủ đầu tư cho biết dự án đã hoàn thành các điều kiện khởi công theo quy định.

Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng khoảng 530 ha trên tổng diện tích 723 ha. Các đơn vị đang triển khai thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng.

Các tuyến giao thông trục chính đã được triển khai, cơ bản hình thành kết nối giữa các tuyến đường, tạo điều kiện xây dựng các công trình trên đất.

Đối với 8 tòa nhà cao tầng, chủ đầu tư đã huy động thiết bị, tập kết tại công trường, chuẩn bị thi công phần cọc và các hạng mục tiếp theo.

Theo kế hoạch, các công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu vực thuộc xã Thư Lâm và một phần xã Đông Anh dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 6/2027.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Ảnh: VGP

Đối với các công trình nhà ở cao tầng trên địa bàn xã Thư Lâm, chủ đầu tư dự kiến bắt đầu thi công từ tháng 5/2027, phấn đấu hoàn thành xây dựng đến cốt 0,0 m vào tháng 12/2027.

Về nguồn lực đầu tư, chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án vào cuối năm 2026, với kinh phí dự kiến khoảng 7.200 tỷ đồng.

Tổng chi phí đầu tư xây dựng các công trình nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trên địa bàn hai xã Thư Lâm, Đông Anh dự kiến khoảng 18.850 tỷ đồng.

Đánh giá tiến độ dự án, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, từ thời điểm mới hình thành ý tưởng vào ngày 22/2 đến nay, sau gần 9 tháng, dự án đã hình thành mặt bằng khoảng 450 ha và triển khai thi công trên thực địa.

Các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản đã được hoàn thành, hiện dự án tập trung vào công tác xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh thi công, bảo đảm các mốc tiến độ, phấn đấu đến tháng 3/2027 hình thành sản phẩm phục vụ công tác tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố.

Đối với các hạng mục nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ những dự án hạ tầng, thành phố yêu cầu ưu tiên tiến độ để đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới, nhất là các dự án trọng điểm.

Liên quan đến những khó khăn trong quá trình triển khai, ông Vũ Đại Thắng giao lãnh đạo thành phố phụ trách các dự án trực tiếp chỉ đạo, xử lý các vướng mắc của nhà đầu tư và nhà thầu.

Trong đó, các vấn đề liên quan đến hệ thống điện của thành phố và hệ thống điện quốc gia cần được các cơ quan phối hợp nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp.

Đồng thời, thành phố yêu cầu rà soát phương án kết nối đường sắt đô thị với khu vực dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận giao thông công cộng và không để các vướng mắc về hạ tầng ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với hạ tầng xã hội, theo quy hoạch hiện nay, khu vực dự án Thư Lâm - Đông Anh đã bố trí khoảng 13 ô đất trường học, cơ bản đáp ứng nhu cầu của khu vực xã Thư Lâm và phường Thư Lâm trong tương lai.

Tại khu vực Phúc Thịnh, thành phố cũng đã bố trí khoảng 40 ha đất dành cho trường học, dự kiến đáp ứng nhu cầu của xã Phúc Thịnh và phường Phúc Thịnh trong tương lai.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các nhà đầu tư ưu tiên xây dựng trường học ngay từ giai đoạn đầu, phối hợp với các cơ quan của thành phố để bảo đảm hạ tầng phục vụ cả khu đô thị và khu vực dân cư xung quanh.

Trần Trọng