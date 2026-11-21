Dự án đường Nguyễn Hoàng đang thi công. Ảnh: hue.gov.vn

Qua kiểm tra hiện trường và làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, ông Hoàng Hải Minh, đã nghiêm khắc phê bình các chủ đầu tư, cảnh cáo những nhà thầu chậm tiến độ tại hai dự án đường Nguyễn Hoàng và Nguyễn Gia Thiều. Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh khối lượng thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo cam kết.

SIẾT TRÁCH NHIỆM, ẤN ĐỊNH SẢN LƯỢNG THI CÔNG

Đối với dự án đường Nguyễn Hoàng, hai nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận An bị cảnh cáo do chậm triển khai thi công, không bảo đảm tiến độ, khối lượng thực hiện và giải ngân theo cam kết.

Thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp thành phố chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương hoàn thành việc mở tài khoản chuyên chi để quản lý dòng tiền phục vụ thi công; đồng thời xây dựng lại tiến độ chi tiết theo ngày, tuần, xác định rõ thời gian hoàn thành từng hạng mục và toàn bộ dự án.

Đáng chú ý, công tác kiểm tra tiến độ phải được thực hiện hằng ngày vào cả buổi sáng và buổi chiều, ghi chép đầy đủ vào nhật ký công trình. Các nhà thầu phải cam kết sản lượng thi công tối thiểu mỗi tuần đạt 5% tổng khối lượng gói thầu đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thắng Lợi và 8% đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuận An.

Thành phố Huế yêu cầu các nhà thầu thi công cam kết và đảm bảo sản lượng thực hiện hằng tuần. Ảnh: hue.gov.vn

Sau một tuần, kết quả thực hiện sẽ được đánh giá. Trường hợp nhà thầu không đạt tỷ lệ khối lượng đã cam kết, thành phố yêu cầu kiên quyết chấm dứt hợp đồng theo quy định, đồng thời công khai thông tin trên các trang thông tin và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Các đơn vị liên quan cũng phải chủ động chuẩn bị hồ sơ, thủ tục pháp lý để sẵn sàng chấm dứt hợp đồng, lựa chọn nhà thầu mới thay thế nếu cần thiết, tránh để việc xử lý vi phạm tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

ĐẨY NHANH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, KHÔNG ĐỂ DỰ ÁN KÉO DÀI

Tại dự án đường Nguyễn Gia Thiều, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thắng Lợi tiếp tục bị cảnh cáo do chậm mở tài khoản chuyên chi, triển khai thi công không bảo đảm tiến độ, khối lượng và giải ngân theo cam kết cũng như chỉ đạo của UBND thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương chỉ đạo nhà thầu xây dựng lại tiến độ thi công chi tiết theo ngày, tuần, xác định thời gian hoàn thành cụ thể từng hạng mục và toàn bộ công trình. Ban quản lý dự án có trách nhiệm kiểm tra, tính toán, xác nhận khối lượng thực hiện hằng tuần; tổ chức đánh giá kết quả sau 3 tuần. Nếu nhà thầu không có chuyển biến, không hoàn thành khối lượng đã cam kết, thành phố sẽ kiên quyết chấm dứt hợp đồng, xử lý theo quy định và công khai thông tin.

Bên cạnh trách nhiệm của nhà thầu, công tác giải phóng mặt bằng tại dự án cũng được yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương phải phối hợp với UBND phường Phú Xuân và các đơn vị liên quan hoàn thành bàn giao mặt bằng phần còn lại của tuyến đường trước ngày 30/12/2026 đối với khu vực không có nhà ở; bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại trước ngày 30/1/2027.

Đường Nguyễn Gia Thiều được yêu cầu hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn còn lại của tuyến đường trước ngày 30/12/2026. Ảnh: hue.gov.vn

Riêng khu vực nút giao chợ đầu mối, nơi còn khoảng 3 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, các đơn vị phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng chậm tiến độ. Việc kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả phải được thực hiện thường xuyên, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, không để thời gian thi công tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và đời sống người dân.