Mở rộng hơn 1km đường... thi công ì ạch

Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng thuộc dự án cầu vượt qua sông Hương và đường Nguyễn Hoàng có tổng mức đầu tư hơn 2.281 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế làm chủ đầu tư.

Theo đó, tuyến đường Nguyễn Hoàng mở rộng có chiều dài 1,08 km, mặt cắt ngang rộng 43m gồm 6 làn xe ô tô, dải phân cách giữa rộng 5m và vỉa hè hai bên rộng 8,5m.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng, TP Huế chậm tiến độ kéo dài.

Tuyến đường này kết nối từ nút giao Lý Nam Đế đến nút giao phía Bắc cầu Nguyễn Hoàng. Phần xây lắp do liên danh Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi (gọi tắt Công ty Thắng Lợi) và Công ty CP Đầu tư và xây dựng An Thuận (gọi tắt Công ty An Thuận) trúng thầu với giá hơn 92 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026 và đưa vào khai thác từ đầu năm 2027. Tuy nhiên thời gian qua, các nhà thầu trên liên tục chậm tiến độ thi công các hạng mục.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng thi công ngổn ngang, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công an nhân dân vào sáng 23/11, dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng vẫn còn ngổn ngang. Hiện làn bên trái của tuyến đường đã được nhà thầu thảm nhựa khoảng 200m; nhiều vị trí trên tuyến đang được công nhân đào bới, thi công các hạng mục. Điều đáng nói, do việc thi công mở rộng đường Nguyễn Hoàng kéo dài đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân ở 2 bên tuyến đường và việc đi lại của người dân địa phương.

Một phần mặt đường trên tuyến Nguyễn Hoàng đã được thảm nhựa.

Bà Nguyễn Thị Kim, ở đường An Ninh, phường Kim Long cho biết: “Do đường đào bới ngổn ngang, nhiều đoạn chưa hoàn thiện mặt bằng, ổ gà, ổ voi nên mỗi lần ô tô và xe máy đi qua rất khó khăn. Đặc biệt vào những ngày trời mưa, đêm tối không có đèn chiếu sáng khiến nhiều người điều khiển xe máy lưu thông qua đoạn đường này bị té ngã. Chúng tôi mong muốn tuyến đường sớm hoàn thiện để đi lại an toàn hơn”.

Trước tình trạng chậm tiến độ tại dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng, qua kiểm tra, chủ đầu tư dự án đã ban hành các quyết định xử phạt Công ty Thắng Lợi và Công ty An Thuận tổng số tiền 200 triệu đồng.

Trong khi đó, sau hơn 1 năm triển khai thi công, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Xuân, TP Huế) có tổng mức đầu tư hơn 213 tỷ đồng hiện vẫn còn ngổn ngang. Đây là tuyến đường trung tâm dẫn về chợ đầu mối Phú Hậu nên mỗi ngày có lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông rất lớn.

Người dân địa phương mong mỏi dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng sớm thi công hoàn thành.

Dự án có điểm đầu tiếp giáp cầu Chợ Dinh và điểm cuối tiếp giáp cầu Bãi Dâu với chiều dài toàn tuyến hơn 1,1km. Trong đó, đoạn từ cầu Bãi Dâu đến ngã tư đường Ngô Kha dài 547,3m, nền đường rộng 36m; đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh dài 619m, nền đường rộng 27,5m và được điều chỉnh mở rộng lên 36m. Dự án còn đầu tư hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước mưa. Công ty Thắng Lợi là nhà thầu thi công các hạng mục tại dự án này.

Từ tháng 5/2025, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều bắt đầu triển khai thi công. Người dân kỳ vọng tuyến đường này được mở rộng khang trang, sạch đẹp, phục vụ việc đi lại và buôn bán thuận tiện hơn. Đến nay sau hơn 1 năm thi công, theo phản ánh người dân và tiểu thương chợ Phú Hậu, việc thi công mở rộng tuyến đường này bị chậm tiến độ. Do đường đào xới để thi công nên vào mùa nắng bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến cuộc sống và việc buôn bán của người dân.

Sẽ chấm dứt hợp đồng với nhà thầu nếu tiếp tục chậm tiến độ

Mới đây, qua kiểm tra dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng và đường Nguyễn Gia Thiều, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh đã phê bình chủ đầu tư, đồng thời cảnh cáo các nhà thầu do chậm triển khai thi công, không bảo đảm tiến độ, khối lượng thi công và giải ngân theo nội dung đã cam kết.

Qua kiểm tra dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng, lãnh đạo UBND TP Huế yêu cầu chấm dứt hợp đồng nhà thầu nếu tiếp tục để dự án chậm tiến độ.

Tại dự án đường Nguyễn Hoàng, lãnh đạo TP Huế yêu cầu các nhà thầu cam kết, bảo đảm sản lượng thi công hàng tuần đạt tối thiểu 5% tổng khối lượng gói thầu đối với Công ty Thắng Lợi và 8% đối với Công ty An Thuận. Trường hợp nhà thầu không bảo đảm tỷ lệ khối lượng theo cam kết, kiên quyết chấm dứt hợp đồng theo quy định, đồng thời công khai thông tin trên các trang thông tin và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều chậm tiến độ sau hơn 1 năm triển khai.

Kiểm tra dự án mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương (đơn vị chủ đầu tư dự án) kiểm tra, tính toán, xác nhận khối lượng và tiến độ thi công hàng tuần. Nếu nhà thầu không hoàn thành khối lượng công việc cam kết cần kiên quyết chấm dứt hợp đồng.

Bên cạnh đó, yêu cầu chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với UBND phường Phú Xuân và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đoạn còn lại của tuyến đường Nguyễn Gia Thiều trước ngày 30/12/2026 đối với phần không có nhà ở và bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại trước ngày 30/1/2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh: “Chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan phải tập trung quyết liệt triển khai các giải pháp để khắc phục tình trạng thi công dự án chậm tiến độ. Cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, không để tiếp tục kéo dài thời gian thi công, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và đời sống người dân địa phương”.