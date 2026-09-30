Hai đợt không khí lạnh sắp về: Hôm nào Hà Nội có thể mát lạnh dưới 30 độ?

Mấy ngày gần đây, Hà Nội nóng và oi cả ngày lẫn đêm, khiến nhiều người có cảm giác như mùa Hè trở lại.

Tuy nhiên, có 2 đợt không khí lạnh được dự báo sắp ảnh hưởng đến miền Bắc, ở Hà Nội sẽ chuyển mát lạnh.

Đợt không khí lạnh đầu tiên giúp Hà Nội bớt nóng

Đợt không khí lạnh yếu được dự báo ảnh hưởng đến miền Bắc từ đêm 30/9 hoặc sáng 1/10. Ở Hà Nội, tác động của đợt không khí lạnh này không rõ rệt, song trạng thái nắng nóng có khả năng chấm dứt.

Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội trong ngày 1/10 được dự báo giảm xuống mức khoảng 33 - 34oC. Trời chưa hẳn mát, nhưng sẽ dễ chịu hơn phần nào.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều 1/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Không khí lạnh về cũng có thể gây mưa rải rác ở một số nơi tại miền Bắc trong đêm 30/9 sang ngày 1/10. Nhưng các mô hình hiện tại cho thấy Hà Nội ít có khả năng mưa, nếu có cũng chỉ là mưa nhỏ, không đáng kể.

Đợt không khí lạnh tiếp theo khiến Hà Nội mát lạnh từ 5/10

Đợt không khí lạnh tiếp theo được dự báo sẽ về miền Bắc vào khoảng đêm 4/10 và có thể ảnh hưởng đến Hà Nội từ rạng sáng 5/10 (có thể sớm hoặc muộn hơn đôi chút).

Đây mới là đợt không khí lạnh "ra tấm ra món", khiến trong ngày 5/10 và vài ngày sau đó, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có khả năng xuống dưới 30oC, thậm chí có mô hình dự báo là chỉ khoảng 25 - 26oC, buổi sáng có thể lạnh.

Khi không khí lạnh mới về, ở Hà Nội cũng có thể có mưa, dông vào tối đến đêm 4/10.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa, chiều ngày 5/10, khi có ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh hơn. Ảnh: Ventusky, ICON

Với những dự báo như trên, người dân lưu ý uống nhiều nước khi trời oi nóng, tránh ở ngoài nắng gắt nếu có thể; và sắp xếp kế hoạch di chuyển hoặc công việc phù hợp vào những thời điểm có thể mưa dông.

Còn sang tuần sau, người dân ở Hà Nội sẽ thấy đúng là mùa Thu đến thật rồi.