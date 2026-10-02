Hai đợt không khí lạnh liên tiếp, miền Bắc sắp se lạnh về đêm và sáng

Nhiệt độ miền Bắc có thể xuống dưới 18 độ ở vùng núi cao

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong những ngày đầu tháng 10, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông từ chiều tối và đêm 1/10. Sau đó, không khí lạnh có khả năng tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 4-5/10.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 2/10, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Thời tiết Hà Nội sắp giảm mạnh do ảnh hưởng không khí lạnh. Ảnh: Hoàng Minh

Từ ngày 4-5/10, khi không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ ngày 5/10, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc có xu hướng giảm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ. Một số nơi thuộc vùng núi cao Lạng Sơn, Lào Cai có thể giảm xuống dưới 18 độ. Với mức nhiệt này, thời tiết về đêm và sáng tại miền Bắc có khả năng chuyển se lạnh, ông Hòa nhận định.

Nắng nóng cuối tháng 9 ghi nhận nhiều mức nhiệt cao

Theo ông Hòa, đợt nắng nóng vừa qua do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở phía Nam Trung Quốc, bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc, kết hợp hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới trên cao.

Do đó, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Riêng ngày 29/9/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ ghi nhận 8 giá trị nhiệt độ cao nhất vượt giá trị lịch sử như: Hải Dương (TP Hải Phòng), nhiệt độ đạt 37,3 độ, vượt mức 37,2 độ của ngày 5/9/2024 và 2/9/2020; Nam Định (Ninh Bình) đạt 37 độ, vượt mức 36,6 độ ngày 2/9/2020; Nho Quan (Ninh Bình) đạt 37,7 độ, vượt mức 37,4 độ ngày 3/9/1988...

Theo thống kê, tháng 9 ở Bắc Bộ thường có 1-2 đợt nắng nóng, kéo dài 2-4 ngày. Tuy nhiên, nắng nóng cuối tháng 9, đầu tháng 10 vẫn từng xảy ra, như các đợt năm 2009, 2010, 2016 và 2023.

Đợt nắng nóng này có khả năng kết thúc vào ngày 2/10. Sang tháng 10, nhiệt độ trung bình cả nước được dự báo cao hơn 0,5-1,5 độ so với trung bình nhiều năm, nhưng nắng nóng tại đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều khả năng chỉ còn cục bộ.

Cảnh báo giông lốc

Ông Hòa lưu ý, trong bối cảnh vừa trải qua nắng nóng, khi không khí lạnh tràn về, sự tương tác giữa hai khối khí nóng và lạnh có thể khiến khí quyển trở nên bất ổn.

Do đó, thời tiết có thể xuất hiện các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh trong giông, thậm chí không loại trừ khả năng có mưa đá. Mưa giông mạnh cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.

Người dân cần chủ động theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có biện pháp phòng tránh phù hợp.

Không loại trừ khả năng bão ảnh hưởng đất liền trong tháng 10 Theo ông Hòa, trong tháng 10/2026, tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ được dự báo phổ biến cao hơn 5-20% so với trung bình nhiều năm. Trong khi đó, các khu vực còn lại của Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có lượng mưa thấp hơn 20-40%; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn 5-20% so với cùng kỳ. Đáng lưu ý, trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện, tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung Bộ. Trong tháng 10, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm, trên Biển Đông có khoảng 2 cơn, trong đó đổ bộ đất liền 0,8 cơn). Ngoài ra, không khí lạnh tiếp tục xuất hiện và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Ông Hòa nhấn mạnh, thời tiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn.