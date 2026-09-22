Hai động lực hút dòng vốn FDI thế hệ mới

Giá trị dài hạn của việc hút vốn FDI chỉ được tạo ra khi doanh nghiệp trong nước có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Ảnh minh họa: Hoàng Anh

FDI thế hệ mới chuyển biến về chất

Thống kê của Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), vốn FDI thực hiện trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 5 năm gần đây. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 14,24 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn FDI thực hiện.

Khu vực phía Bắc tiếp tục nổi lên như một trung tâm sản xuất mới khi thu hút khoảng 8,63 tỷ USD vốn FDI sản xuất, trong đó nhóm máy tính, điện tử và sản phẩm quang học chiếm gần 66%.

Dòng vốn FDI tăng trưởng đều đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của bất động sản công nghiệp Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế của quốc gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi các doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực điện tử, sản phẩm quang học, máy tính, công nghệ cao... liên tục mở rộng sản xuất, chuỗi cung ứng tại Việt Nam, nhu cầu về đất công nghiệp, nhà xưởng, nhà kho theo đó cũng được thúc đẩy.

So với giai đoạn trước, lợi thế của Việt Nam chủ yếu được nhìn nhận từ chi phí lao động, quỹ đất và vị trí địa lý, thì nay sức hút đang được tạo bởi một hệ sinh thái công nghiệp đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của các tập đoàn đa quốc gia.

Ông Nguyễn Phước Thuận, Giám đốc bộ phận cho thuê công nghiệp và văn phòng tại Cushman & Wakefield Việt Nam cho hay, nhà đầu tư ngày nay không chỉ tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn hay các điều kiện thương mại cạnh tranh.

Yếu tố ngày càng được quan tâm là mức độ minh bạch của môi trường đầu tư, tính ổn định của chính sách, cũng như khả năng phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong suốt quá trình triển khai dự án. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư, hiệu quả vận hành và quyết định phân bổ vốn dài hạn của doanh nghiệp.

Ông Thuận nhìn nhận, việc Chính phủ đang không ngừng đưa ra các chính sách nhằm tạo nên một môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI. Nghị quyết số 10-NQ/TW được đánh giá là tín hiệu tích cực, củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế và thể hiện cam kết của Chính phủ đồng hành cùng nhà đầu tư nước ngoài.

Điểm cốt lõi của Nghị quyết 10 đưa ra định hướng chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, tập trung công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững; đồng thời chủ trương phát triển đồng bộ hệ sinh thái đầu tư gắn với thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng logistics, cùng thí điểm mô hình thể chế vượt trội để thu hút dòng vốn chất lượng cao đi kèm kiểm soát rủi ro.

Không còn thuần túy mở cửa để đón nhận dòng vốn mà phải chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Thu hút đầu tư nước ngoài không nhằm thay thế nội lực, mà để làm mạnh hơn nội lực và nâng cao tự chủ của nền kinh tế. Nói cách khác, Việt Nam không tìm kiếm FDI bằng mọi giá. Việt Nam cần những dòng vốn có chiến lược, có chọn lọc và có khả năng chuyển hóa thành năng lực thật của nền kinh tế.

Theo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam hướng tới thu hút 200-300 tỷ USD vốn FDI đăng ký, trong đó vốn thực hiện đạt 150-200 tỷ USD; đồng thời kỳ vọng khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Đích đến vì thế không chỉ là nhiều vốn hơn mà là nhiều năng lực hơn ở lại nền kinh tế Việt Nam.

Cũng cần lưu ý thêm, Luật Đầu tư sửa đổi và Nghị định 96/2026/NĐ-CP tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh hơn. Cơ chế "thủ tục đầu tư đặc biệt" cho phép các dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao được cấp phép nhanh hơn trên cơ sở cam kết tuân thủ quy định, góp phần rút ngắn thời gian triển khai. Đồng thời, các chính sách ưu đãi được mở rộng cho lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu và 5G, cũng như các khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế.

Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi tiếp tục nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường, giảm rào cản và chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và nhất quán.

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), AI hỗ trợ thiết kế

Hạ tầng công nghiệp trở thành lợi thế cạnh tranh mới

Sự thay đổi của dòng vốn FDI đang kéo theo sự thay đổi trong cách phát triển bất động sản công nghiệp. Khu công nghiệp thế hệ mới không chỉ là nơi cung cấp đất sản xuất, mà trở thành một hệ sinh thái tích hợp gồm nhà máy, logistics, dịch vụ hỗ trợ, năng lượng và hạ tầng số.

Tại miền Bắc, khu vực Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên đang nổi lên như những cực tăng trưởng mới nhờ khả năng kết nối với các trung tâm sản xuất điện tử lớn.

Thống kê của Cushman & Wakefield cho thấy, tính đến quý II/2026, tổng quỹ đất khu công nghiệp tại miền Bắc vượt 25.200ha, tăng 15,7% theo năm. Nguồn cung nhà xưởng xây sẵn đạt khoảng 5,8 triệu m², trong đó Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên dẫn đầu và vẫn tiếp tục tăng lên.

Hàng loạt dự án KCN mới được khởi công như Liên Hà Thái (Green iP-3) 234ha do Công ty cổ phần Green i-Park đầu tư, Thổ Hoàng 250ha do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Ân Thi làm chủ đầu tư.

Tập đoàn Mạnh Đức cũng triển khai dự án KCN Quế Võ III phân khu 2 quy mô hơn 208ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.779 tỷ đồng được kỳ vọng bổ sung thêm năng lực tiếp nhận các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời tăng cường liên kết giữa Bắc Ninh với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các trung tâm sản xuất phía Bắc.

Lãnh đạo Tập đoàn Mạnh Đức cho biết, việc khởi công KCN Quế Võ III – Phân khu 2 vào thời điểm Bắc Ninh vừa bước sang mô hình thành phố trực thuộc Trung ương mang ý nghĩa vượt ra ngoài một dự án riêng lẻ. Đây là dấu mốc cho thấy sự đồng hành giữa doanh nghiệp và địa phương trong quá trình mở rộng không gian công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng và chuẩn bị nguồn lực đón những dòng vốn đầu tư mới.

Với nền tảng công nghiệp sẵn có, khả năng kết nối vùng ngày càng được cải thiện và định hướng thu hút đầu tư theo hướng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và phát triển bền vững, Bắc Ninh đang đứng trước một chu kỳ phát triển mới.

Đáng chú ý, mục tiêu của các khu công nghiệp mới không ngoài việc mở rộng không gian sản xuất, nhưng quan trọng hơn là tạo ra những nền tảng hạ tầng phù hợp với thế hệ đầu tư tiếp theo.

Khác với mô hình khu công nghiệp truyền thống chủ yếu đáp ứng nhu cầu thuê đất và xây dựng nhà máy, các khu công nghiệp thế hệ mới đang hướng tới khả năng cung cấp một hệ sinh thái vận hành hoàn chỉnh, từ nhà xưởng tiêu chuẩn cao, kho vận, logistics, năng lượng, xử lý môi trường đến các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Đây cũng là xu hướng tất yếu khi Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Các tập đoàn công nghệ lớn khi lựa chọn địa điểm đầu tư không chỉ đánh giá khả năng sản xuất hiện tại, mà còn xem xét khả năng mở rộng trong tương lai, mức độ sẵn sàng của hạ tầng và khả năng kết nối với mạng lưới nhà cung ứng.

Theo ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thông tin và hỗ trợ đầu tư phía Bắc Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho rằng, yêu cầu đặt ra hiện nay là chuyển từ tư duy chủ yếu thu hút nguồn lực bên ngoài sang phát huy nguồn lực để nâng cao chất lượng nội tại của nền kinh tế.

Việt Nam đứng trước yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ của nền kinh tế. Vì vậy, việc tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư nước ngoài là hết sức cần thiết, nhưng mục tiêu đã thay đổi. Không chỉ là thu hút bao nhiêu vốn, thêm bao nhiêu dự án, mà quan trọng là làm thế nào để thu hút được nguồn lực quốc tế có hiệu quả, kết hợp với nguồn lực trong nước, tạo ra năng lực sản xuất mới, nâng cao năng suất, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và gia tăng vị trí của Việt Nam trong xuất khẩu toàn cầu.

Cũng cần lưu ý thêm rằng, bên cạnh dòng vốn FDI trực tiếp, một động lực khác đang được kỳ vọng thúc đẩy vị thế Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu là quá trình nâng cấp thị trường tài chính.

Điểm đáng chú ý là dòng vốn quốc tế ngày nay không còn phân tách rõ giữa vốn sản xuất và vốn tài chính. Một thị trường vốn phát triển hơn sẽ giúp doanh nghiệp trong nước có thêm khả năng huy động nguồn lực để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đồng thời nâng sức hấp dẫn của nền kinh tế đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Khi kết hợp giữa FDI công nghệ cao, hạ tầng công nghiệp hiện đại và thị trường vốn ngày càng hoàn thiện, Việt Nam có cơ hội hình thành một hệ sinh thái đầu tư toàn diện hơn.