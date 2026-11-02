Hai động cơ Pratt & Whitney giúp oanh tạc cơ B-26 Marauder đạt tốc độ cao

Oanh tạc cơ B-26 Marauder được trang bị 2 động cơ hướng tâm Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp.

Trên những phiên bản tiêu biểu, mỗi động cơ đạt công suất khoảng 2.000 mã lực, cung cấp lực đẩy cho máy bay có trọng lượng cất cánh lớn và mang theo bom cùng đạn dược phòng thủ.

Động cơ R-2800 có 18 xi-lanh bố trí theo dạng hướng tâm, làm mát bằng không khí. Đây là dòng động cơ piston mạnh được sử dụng trên nhiều loại máy bay quân sự Mỹ trong Thế chiến II.

Với B-26, sức mạnh của hệ thống động lực góp phần giúp máy bay đạt tốc độ tối đa khoảng 460 km/h, tùy phiên bản và điều kiện bay.

Tốc độ là một ưu điểm quan trọng của Marauder. Máy bay có thể tiếp cận mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ ném bom rồi rút lui trong thời gian ngắn hơn so với một số loại oanh tạc cơ chậm hơn.

Tuy nhiên, tốc độ cao không đồng nghĩa với khả năng sống sót tuyệt đối. B-26 vẫn phải đối mặt với hỏa lực phòng không và máy bay tiêm kích đối phương khi hoạt động trên vùng trời có tranh chấp.

Động cơ công suất lớn cũng đòi hỏi công tác bảo dưỡng nghiêm ngặt. Các bộ phận cơ khí, hệ thống nhiên liệu và hệ thống làm mát phải được kiểm tra thường xuyên để bảo đảm máy bay có thể hoạt động ổn định.

Trong điều kiện chiến tranh, việc duy trì tỷ lệ máy bay sẵn sàng chiến đấu phụ thuộc đáng kể vào năng lực của đội ngũ kỹ thuật mặt đất.

Sự kết hợp giữa 2 động cơ R-2800 và thiết kế khí động học giúp B-26 đạt hiệu suất đáng kể trong nhiệm vụ ném bom chiến thuật.

Dù công nghệ động cơ piston sau đó bị động cơ phản lực thay thế trên nhiều dòng máy bay,

B-26 Marauder vẫn là ví dụ tiêu biểu về sự phát triển của máy bay ném bom hai động cơ trong Thế chiến II.