Hai động cơ 11.400 mã lực – Bí mật sức mạnh của trực thăng Mi-26

Một chiếc trực thăng có trọng lượng cất cánh tối đa 56 tấn không thể hoạt động chỉ bằng những động cơ thông thường.

Để đưa Mi-26 rời mặt đất cùng lượng hàng hóa khổng lồ, các kỹ sư Liên Xô đã phát triển hệ thống động lực có công suất đặc biệt lớn.

Mi-26 sử dụng 2 động cơ tuabin trục D-136 do Liên Xô phát triển. Mỗi động cơ có công suất khoảng 11.400 mã lực, đưa tổng công suất của máy bay lên khoảng 22.800 mã lực.

D-136 được thiết kế chuyên biệt cho trực thăng hạng nặng, trong đó yêu cầu quan trọng nhất là khả năng cung cấp công suất lớn và ổn định cho hệ thống rotor chính.

Khác với động cơ phản lực trên máy bay chiến đấu, động cơ tuabin trục truyền công suất cơ học thông qua hệ thống trục và hộp số.

Trên Mi-26, công suất từ hai động cơ được truyền tới hộp số chính, sau đó phân phối tới rotor chính và rotor đuôi.

Hệ thống này phải chịu tải rất lớn, đặc biệt khi máy bay cất cánh với hàng hóa nặng hoặc hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao.

Một đặc điểm đáng chú ý là thiết kế phân bổ công suất cho phép Mi-26 tiếp tục duy trì chuyến bay trong một số tình huống mất một động cơ, nếu trọng lượng và điều kiện khai thác cho phép.

Tuy nhiên, khả năng này không đồng nghĩa máy bay có thể tiếp tục nâng tải tối đa khi một động cơ ngừng hoạt động.

Việc sử dụng động cơ công suất lớn cũng kéo theo mức tiêu thụ nhiên liệu đáng kể.

Mi-26 có dung tích nhiên liệu bên trong khoảng 12.000 lít, nhưng tầm bay thực tế thay đổi tùy tải trọng, điều kiện khí tượng và nhiệm vụ.

Hệ thống D-136 là một trong những yếu tố quan trọng giúp Mi-26 đạt được vị trí đặc biệt trong lịch sử trực thăng vận tải.

Không có nguồn động lực đủ mạnh, cấu hình rotor khổng lồ và khả năng chuyên chở 20 tấn của máy bay khó có thể trở thành hiện thực.