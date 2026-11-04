Hai đối tượng nhiễm HIV chống trả, cắn cán bộ công an ở Sơn La

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ nhiều tang vật.

Danh tính các đối tượng lần lượt được xác định là Quàng Văn Trường (SN 1986) và Lù Văn Trường (SN 1990), cùng trú tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Trước đó, khoảng 11h20 ngày 15.10, tại Km 67+100m (xã Mường Bám, tỉnh Sơn La), tổ công tác phát hiện hai đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn liên quan tới ma túy.

Hai đối tượng bị khống chế, bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Sau đó, hai đối tượng được yêu cầu kiểm tra nhanh ma túy bằng phương pháp xét nghiệm nước tiểu. Cả hai bất ngờ tháo chạy theo hai hướng.

Ngay lập tức, tổ công tác tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ các đối tượng, đồng thời thu giữ tang vật.

Trong quá trình bắt giữ, hai cán bộ bị các đối tượng cắn vào tay. Đáng chú ý, cả hai đối tượng này được xác định nhiễm HIV.

Tang vật thu giữ gồm 1 gói heroin và 16 viên ma túy tổng hợp. Theo lời khai ban đầu, số ma túy trên do cả hai góp tiền mua về sử dụng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh và điều tra.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Sơn La phát hiện, xử lý hơn 500 vụ với gần 700 đối tượng phạm tội về ma túy, quyết tâm xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030. Ngày 10.4.2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU, tập trung đấu tranh với tội phạm, giảm cầu, cai nghiện, quản lý sau cai và xây dựng địa bàn không ma túy. Năm 2026, Sơn La phấn đấu đưa 40% số xã, phường vào diện không ma túy, giữ vững 15 địa bàn đạt chuẩn, chuyển hóa thêm 16 địa bàn và triệt phá các đường dây ma túy.