Hai đối tượng lập Fanpage mạo danh giáo xứ để lừa đảo kêu gọi quyên góp xây nhà thờ

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, Vương và Lợi đã bàn bạc, thống nhất sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Cả 2 lập Fanpage “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực (địa chỉ tại xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh) và Fanpage “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa (địa chỉ tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh). Sau đó, các đối tượng đăng tải bài viết, hình ảnh, thông tin liên quan đến hoạt động của giáo xứ, đồng thời giả danh linh mục quản xứ để tạo dựng lòng tin, kêu gọi người dân, tín đồ đóng góp kinh phí xây dựng nhà thờ.

Từ trái qua: Đặng Hùng Vương và Đặng Hoàng Lợi

Để tránh bị lộ danh tính, các đối tượng lên mạng mua lại tài khoản ngân hàng, sim điện thoại của người khác nhằm mục đích tiếp nhận tiền của những người quyên góp.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Vương và Lợi

Nhiều người dân sau khi đọc được bài viết trên Fanpage giả mạo này liền vào tìm hiểu để ủng hộ thì được các đối tượng cung cấp, hướng dẫn vào những tài khoản ngân hàng được mua trôi nổi trên. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng thực hiện nhiều giao dịch khác nhằm che giấu nguồn tiền. Cụ thể, các đối tượng mua thẻ cào điện thoại, mua bán tiền điện tử trên một số sàn giao dịch quốc tế như Bybit, Trust và Binance. Sau khi thực hiện các bước che giấu dòng tiền, các đối tượng chuyển tiền về tài khoản cá nhân để chia nhau tiêu xài.

Fanpage giả mạo truyền thông các giáo xứ để kêu gọi quyên góp xây dựng nhà thờ

Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, với thủ đoạn trên, Đặng Hùng Vương và Đặng Hoàng Lợi đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng nghìn người trên cả nước.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người bị hại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền ủng hộ vào các tài khoản: Vikki Bank: số tài khoản 0110699914, chủ tài khoản TRAN THANH TRUC; Agribank: số tài khoản 1802281018635, chủ tài khoản DANG VAN DAU hoặc từng giao dịch, liên hệ qua số điện thoại 0904018227 và các Fanpage giả danh “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực” và “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà” hãy liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu theo địa chỉ: số 268 đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, gặp đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, điều tra viên thụ lý vụ án theo số điện thoại 0987.428009.