Hai đối tượng dùng dao Thái Lan đe doạ người đi đường cướp xe trong đêm

Hai đối tượng dùng dao cướp xe bị tạm giữ. Ảnh: Anh Tầm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 1/11, do cần tiền tiêu xài nên Ý rủ Bình đi tìm những người điều khiển xe mô tô một mình ở khu vực vắng để cướp xe và tài sản.

Để thực hiện, Ý điều khiển xe mô tô chở Bình mang theo 2 con dao Thái Lan chạy trên tuyến Quốc lộ 91 hướng về Châu Đốc tìm bị hại.

Đến khoảng 23 giờ 40 phút cùng ngày, khi Ý chở Bình đến tuyến đường tránh Quốc lộ 91 (thuộc ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ) phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô một mình theo chiều ngược lại. Ý chở Bình liền quay lại chặn xe và dùng dao đe doạ rồi cướp xe mô tô của nam thanh niên đem về nhà Ý cất giấu.

Hiện trường và hung khí gây án. Ảnh: Anh Tầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Bình Mỹ, đến khoảng 1 giờ sáng ngày 2/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp Công an các phường Long Xuyên, Mỹ Thới và Bình Đức phát hiện Ý, Bình có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Ý và Bình đã thừa nhận hành vi cướp xe mô tô tại xã Bình Mỹ. Ngay sau đó, lực lượng Công an tiến hành thu giữ chiếc xe mô tô mà Ý và Bình vừa cướp được nhưng chưa kịp tiêu thụ. Đồng thời, thu giữ phương tiện và hung khí dùng gây án.