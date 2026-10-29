Hai đôi giày chênh giá gấp 10 lần của Mourinho

José Mourinho thường được nhắc đến với những danh hiệu lớn trong bóng đá, nhưng phong cách ăn mặc của ông cũng nhiều lần thu hút sự chú ý. Trong tháng 10, HLV người Bồ Đào Nha xuất hiện với hai lựa chọn giày có mức giá chênh lệch đáng kể là adidas Adizero Evo SL giá 130 bảng và Zegna Triple Stitch Secondskin có giá khoảng 1.310 bảng. Cả hai đều được GQ Magazine ghi nhận trong cùng một tuần.

Ngày 20/10, tại khu huấn luyện Valdebebas của Real Madrid, Mourinho mang đôi adidas Adizero Evo SL phối màu Silver Metallic. Mẫu giày chạy bộ có tông bạc và xám, nổi bật với những đường sọc đỏ lớn ở hai bên. Ông còn viết tắt tên mình lên thân giày bằng bút Sharpie, tạo dấu ấn cá nhân trên thiết kế thể thao này.

Adizero Evo SL lấy cảm hứng từ Adizero Adios Pro Evo 1, dòng giày chạy marathon siêu nhẹ của adidas. Mẫu giày sử dụng đệm Lightstrike Pro và kết hợp vật liệu tổng hợp với vải dệt ở phần thân. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong lựa chọn của Mourinho không nằm riêng ở thông số kỹ thuật, mà còn ở cách ông đưa một thiết kế thể thao nổi bật vào trang phục thường ngày tại sân tập.

Đôi giày Adizero Evo SL phối màu Silver Metallic giá 130 bảng của Mourinho. Ảnh: Real Madrid; adidas.

Chỉ vài ngày sau, 26/10, Mourinho xuất hiện với Zegna Triple Stitch Secondskin màu đen khi Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1 tại Camp Nou. Đôi giày có phom thấp, thân bằng da bê mềm và đế cao su trắng. Thay cho dây buộc truyền thống, thiết kế sử dụng 3 dải thun đan chéo trên mu bàn chân. Theo GQ Magazine, mẫu giày này được bán với giá 1.310 bảng.

Hai lựa chọn cho thấy Mourinho có thể thay đổi đáng kể kiểu giày tùy hoàn cảnh. Adizero Evo SL mang vẻ ngoài thể thao với màu sắc nổi bật, trong khi Triple Stitch Secondskin hướng đến thiết kế tối giản, chất liệu cao cấp và khả năng kết hợp với trang phục lịch sự.

Mối quan tâm của Mourinho dành cho giày dép cũng không phải điều mới xuất hiện. Trong cuộc phỏng vấn với WWD năm 2014, ông tiết lộ mình có 2 đôi giày yêu thích, một của Prada và một của Tod’s. Ông từng mang cả hai đôi trong những trận chung kết Champions League mà mình giành chiến thắng cùng Porto và Inter Milan.

Mẫu giày Zegna Triple Stitch Secondskin màu đen cũng được Mourinho rất yêu thích. Ảnh: Real Madrid; Zegna.

Sau các trận đấu đó, Mourinho giữ chúng trong tủ và không sử dụng lại. Ông giải thích quyết định này không xuất phát từ mê tín, mà đơn giản vì muốn lưu giữ những đôi giày gắn với các cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Mourinho cũng nói rằng sự thoải mái là nguyên tắc quan trọng khi lựa chọn trang phục. Ông không muốn mặc một món đồ chỉ vì nó đẹp nếu bản thân cảm thấy không thoải mái. Quan điểm này phần nào lý giải sự đa dạng trong những lựa chọn giày của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, từ giày da gắn với những dịp trọng đại đến giày thể thao phục vụ sinh hoạt và công việc thường ngày.

Mourinho từng tham gia chiến dịch quảng bá bộ sưu tập adidas Samba hợp tác với thương hiệu JJJJound vào năm 2024. Trong hình ảnh chiến dịch, ông xuất hiện với đôi Samba bằng da lộn màu nâu nhạt, phối sọc nâu và đế cao su màu nâu vàng ấm. Bối cảnh đời thường với cà phê, báo giấy và trang phục giản dị tạo nên hình ảnh khác với diện mạo chỉn chu thường thấy của ông trên đường biên.

Những lần xuất hiện này cho thấy giày thể thao đã có chỗ đứng trong hình ảnh thời trang của Mourinho bên cạnh các thiết kế giày da. Tuy nhiên, không nên xem mọi lựa chọn của ông là biểu hiện của một gu thẩm mỹ nhất quán tuyệt đối: mỗi đôi giày được ghi nhận trong một bối cảnh khác nhau, từ chiến dịch quảng bá đến sân tập và ngày thi đấu.