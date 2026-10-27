Hai đội bóng đá TP.HCM xác định đối thủ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ở môn bóng đá nữ, 5 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 19.11 đến 2.12 trên sân Bà Rịa (TP.HCM). Đội nữ TP.HCM lần lượt gặp Quảng Ninh (18 giờ 30 ngày 19.11), Ninh Bình (16 giờ ngày 23.11), Thái Nguyên (16 giờ ngày 29.11) và Hà Nội (18 giờ 30 ngày 2.12).

Đội nữ TP.HCM (áo đỏ) là ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV tại Đại hội. Ảnh: VFF

Thái Nguyên - á quân, cùng Hà Nội - đội xếp thứ ba tại Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 được xem là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi trong cuộc đua HCV.

Lần gần nhất bóng đá nữ TP.HCM vô địch đại hội là năm 2018. Tại kỳ đại hội năm 2022, đội giành HCB sau Quảng Ninh.

Thách thức với các cô gái TP.HCM còn đến từ quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế. Sau khi kết thúc vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027 tại Ấn Độ, đội dự kiến trở về ngày 9.11, chỉ có khoảng 10 ngày trước khi thi đấu.

Ban huấn luyện đang cân nhắc bổ sung cầu thủ trẻ từ CLB nữ TP.HCM II nhằm tăng chiều sâu đội hình và giảm tải cho các trụ cột.

Ở môn bóng đá nam U21, giải diễn ra từ ngày 22.11 đến 6.12 tại sân Gò Đậu và Đông Hòa (TP.HCM), với 9 đội chia thành 2 bảng.

U21 TP.HCM nằm ở bảng A, lần lượt gặp Quân Đội (17 giờ 15 ngày 26.11), Hà Nội (17 giờ 15 ngày 29.11) và Đắk Lắk (17 giờ 15 ngày 1.12), đều trên sân Đông Hòa.

Thầy trò HLV Lư Đình Tuấn cần tận dụng lợi thế sân nhà, hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng và cạnh tranh huy chương. Đội hiện tập huấn tại Bà Rịa, đặt mục tiêu giành HCĐ như bóng đá nam TP.HCM từng đạt được năm 2022.