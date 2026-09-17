Hai đội bóng chuyền Quân đội bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 quốc gia

Chiều 17-9, tại Quảng Ngãi diễn ra trận chung kết nam, nữ và Lễ bế mạc, trao thưởng Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2026.

Ở trận chung kết nữ là cuộc đối đầu giữa U23 Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 và U23 Kinh Bắc Bắc Ninh.

Bước vào trận chung kết nữ, huấn luyện viên Phạm Văn Long (U23 Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19) bố trí đội hình xuất phát gồm các chủ công Mai Quỳnh, Phương Thùy; đối chuyền Bích Huệ; chuyền hai Khánh Huyền; libero Ngô Sương cùng hai phụ công Bùi Châu và Thảo Hương.

Tình huống tấn công ghi điểm của U23 bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19. Ảnh: NGUYỆT ANH

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Set 1 diễn ra giằng co, hấp dẫn với những màn bám đuổi quyết liệt. Với lối chơi kỷ luật, tổ chức chắn bóng hiệu quả và khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa chuyền hai Khánh Huyền với các mũi tấn công, U23 Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 từng bước tạo được thế trận chủ động. Hàng chắn hoạt động hiệu quả, hạn chế sức tấn công của đối phương, giúp đội giành chiến thắng 25-18.

Sang set 2, U23 Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 tiếp tục duy trì sự ổn định. Khả năng tổ chức tấn công đa dạng, kết hợp với những pha phòng thủ chắc chắn giúp đội kiểm soát thế trận và giành chiến thắng 25-19, vươn lên dẫn trước 2-0.

Kịch tính được đẩy lên cao ở set 3. U23 Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 khởi đầu tốt và có thời điểm dẫn 10-7. Tuy nhiên, U23 Kinh Bắc Bắc Ninh kiên trì bám đuổi, đưa trận đấu trở lại thế giằng co ở các điểm số 11-12 rồi 12-12. Càng về cuối set, hai đội càng thi đấu quyết liệt. U23 Kinh Bắc Bắc Ninh có thời điểm vươn lên dẫn 24-22, đứng trước cơ hội rút ngắn tỷ số.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ "tiếp lửa" cho U23 Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 trên khán đài. Ảnh: NGUYỆT ANH

Trong thời khắc quyết định, bản lĩnh của đội đương kim vô địch được phát huy. Chuyền hai Khánh Huyền phối hợp hiệu quả với các mũi tấn công, trong đó có tình huống phối hợp với phụ công Thảo Hương ghi điểm quan trọng, giúp đội bóng áo lính phục hồi thế trận. U23 Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 liên tiếp ghi điểm, ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở 26-24.

Khép lại trận chung kết với chiến thắng 3-0, đội U23 Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 hoàn tất hành trình toàn thắng, xuất sắc đăng quang Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2026.

Đại tá Nguyễn Kim Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc đại diện trao quà của Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc tặng U23 Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19. Ảnh: NGUYỆT ANH

Ở trận chung kết nam là cuộc đối đầu giữa U23 Thể Công - Tân Cảng và U23 Ninh Bình.

Set đầu diễn ra giằng co khi hai đội bám đuổi điểm số quyết liệt. Ở thời khắc quan trọng, U23 Ninh Bình tận dụng tốt thời cơ và giành thắng lợi 25-23.

Niềm vui của các thành viên U23 Thể Công - Tân Cảng khi giành thắng lợi ở chung kết nam. Ảnh chụp màn hình

U23 Thể Công - Tân Cảng nhập cuộc quyết tâm trong set 2, phát huy tốt những tình huống tấn công và bám chắn hiệu quả, qua đó giành thắng lợi 25-18.

Trên đà thăng hoa, đội bóng áo lính giành thắng lợi 25-11 và 25-18 trong 2 set đấu sau đó để hoàn tất màn lội ngược dòng thắng 3-1, đồng thời bảo vệ thành công chức vô địch.