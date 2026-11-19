Thượng tá Nguyễn Thanh Đừng, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sáng 19/11, Hải đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Thượng tá Nguyễn Thanh Đừng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP thành phố Cần Thơ dự, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND xã Trần Đề.

Năm 2026, trước tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân, Hải đội Biên phòng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp với các lực lượng, đơn vị hiệp đồng nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vùng biển phụ trách. Đơn vị đã tổ chức cứu hộ, cứu nạn thành công 3 vụ với 3 phương tiện, đưa 10 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì chặt chẽ. Trong năm, đơn vị tổ chức 16 đợt tuần tra bảo vệ vùng biển, với tổng thời gian hơn 140 ngày, 112 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, hành trình 5.017 hải lý.

Đơn vị cũng tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác, vận chuyển cát tại Tiểu khu B1; triển khai quyết liệt đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Qua đó, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 1 tàu cá với số tiền 10,5 triệu đồng; bàn giao 1 vụ vi phạm cho Phòng Nghiệp vụ BĐBP thành phố xử lý theo thẩm quyền, với số tiền xử phạt 619 triệu đồng.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được đơn vị quan tâm. Kết quả huấn luyện đạt 96,5% nội dung, 95% thời gian và 89% quân số; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối, không có vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai nền nếp, góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất; 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Thanh Đừng, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP thành phố trao danh hiệu đơn vị tiên tiến và chiến sĩ tiến tiến cho các tập thể cá nhân.

Thiếu tá Trần Hoàng Thái, Hải đội trưởng, Hải đội Biên phòng trao danh hiệu chiến sĩ tiên tiến cho các cá nhân.

Đơn vị tổ chức chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm”, trao tặng 100 phần quà cho thiếu nhi trên địa bàn xã Trần Đề. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thông tin liên lạc được bảo đảm; phương tiện, trang bị được quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa đúng quy định. Tại hội nghị, đơn vị cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong công tác huấn luyện, đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thanh Đừng ghi nhận, biểu dương những kết quả Hải đội Biên phòng đạt được trong năm 2026. Đồng chí yêu cầu năm 2027, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công phụ trách; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị và tham gia các cuộc diễn tập theo kế hoạch.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức huấn luyện chiến đấu năm 2027 đạt chất lượng; đẩy mạnh giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cán bộ Hải đội Biên phòng tuyên truyền phòng chống khai thác IUU kết hợp tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân khai thác hải sản trên biển.

Đồng thời, tập trung phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, chống khai thác IUU; kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển cát tại Tiểu khu B1 và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp theo Nghị định số 03 của Chính phủ; chú trọng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe bộ đội… góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này Ban chỉ huy BĐBP thành phố tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến cho 2 tập thể và danh hiệu chiến sĩ tiên tiến cho 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2026.