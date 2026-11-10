Hải đội 23 đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, Hải đội 23 đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, tập trung phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện Hải đội 23 tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và chống khai thác IUU cho ngư dân. Ảnh: Hải đội 23, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Nổi bật trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Đoàn cơ sở Hải đội 23 đã tổ chức nói chuyện chuyên đề và cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật. Thông qua hình thức kết hợp giữa tuyên truyền, trao đổi và thi tìm hiểu, chương trình tạo không khí học tập sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Các nội dung tuyên truyền giúp cán bộ, chiến sĩ củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa các hành vi vi phạm, đồng thời phát huy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị.

Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền trong nội bộ, Hải đội 23 còn tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đưa kiến thức pháp luật đến với ngư dân, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn. Hải đội đã phối hợp với Công an xã Vạn Tường và Đồn Biên phòng Bình Thạnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 250 chủ tàu, thuyền viên, ngư dân tại các thôn Tuyết Diêm, Tân Hy, Sơn Trà, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại hội nghị, lực lượng chức năng trực tiếp phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cách phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên tàu cá. Đồng thời, tuyên truyền trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên trong chấp hành các quy định về chống khai thác IUU, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. Dịp này, các đơn vị đã phát hơn 300 tờ rơi tuyên truyền và trao tặng 150 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Cùng với tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, Hải đội 23 phối hợp với Đoàn xã Vạn Tường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên tôn giáo trên địa bàn. Nội dung tập trung vào những quy định cơ bản của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của thanh niên trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, chương trình chú trọng hướng dẫn đoàn viên, thanh niên nhận diện, phòng ngừa thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong tiếp nhận, chia sẻ thông tin và chấp hành pháp luật.

Đại diện các lực lượng trao tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Hải đội 23, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, trong dịp này, Hải đội 23 đã tổ chức trao tặng 170 suất quà cho ngư dân, giáo dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vạn Tường. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23 đối với người dân địa phương, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Hải đội 23 tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ với vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với hỗ trợ ngư dân, chăm lo đời sống Nhân dân đã góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động.

Với phương châm "Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên pháp luật", thời gian tới, Hải đội 23 tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, gắn giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác dân vận; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.