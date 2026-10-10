Hải đội 212 (Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2): Vững vàng trên từng nhiệm vụ

Bám biển, giữ vững địa bàn

Những tháng cuối năm, Hải đội 212 tiếp tục tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đơn vị duy trì hai tàu hoạt động, chuẩn bị kỹ lực lượng, phương tiện, trang bị và phương án xử trí tình huống; thực hiện nghiêm chế độ trực, chủ động nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát đúng quy trình.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 212 trong diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp năm 2026.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hải đội kết hợp kiểm tra, kiểm soát với tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về khai thác thủy sản. Qua đó, góp phần ngăn chặn khai thác IUU, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Trung tá Đặng Lê Sơn, Hải đội trưởng Hải đội 212 cho biết: “Chúng tôi xác định nhiệm vụ những tháng cuối năm có yêu cầu cao, đặc biệt là nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền chống khai thác IUU đòi hỏi công tác chuẩn bị phải chặt chẽ, tổ chức lực lượng khoa học, nắm chắc tình hình và xử trí linh hoạt các tình huống. Hải đội xác định rõ trách nhiệm từng bộ phận, duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ”.

Nâng cao chất lượng huấn luyện

Tại Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu cấp Bộ tư lệnh Vùng năm 2026, Tàu CSB 4037 đạt giải nhì toàn diện; 4 lượt tập thể và 10 cá nhân được khen thưởng. Kết quả này ghi nhận nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện chuyên môn, làm chủ trang bị, duy trì nền nếp và bảo đảm kỹ thuật.

Sau hội thi, đơn vị rà soát, khắc phục những hạn chế trong thao tác, quy trình chuyên môn và phối hợp giữa các bộ phận; vận dụng kinh nghiệm vào huấn luyện, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Kiểm tra, bảo quản trang bị máy móc.

Đại úy Nguyễn Thế Hùng, Chính trị viên Tàu CSB 4037 chia sẻ: “Giải nhì toàn diện là sự ghi nhận, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục rèn luyện. Kinh nghiệm từ hội thi được vận dụng vào từng giờ huấn luyện, từng khâu bảo quản, bảo dưỡng, qua đó nâng cao khả năng làm chủ tàu, máy và trang bị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới”.

Tàu CSB 4032 và Tàu CSB 4037 tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, bảo quản, bảo dưỡng; nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ trang bị, xử trí tình huống và hoàn thiện công tác chuẩn bị tham gia hội thi cấp Cảnh sát biển.

Hải đội gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng với từng nhiệm vụ cụ thể. Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển; diễn tập chỉ huy tham mưu một bên, hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh, đúng ý định chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua diễn tập, cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện khả năng chỉ huy, hiệp đồng và xử trí tình huống.

Phát huy thành tích hai năm liên tiếp (2024, 2025) đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị huấn luyện giỏi, Hải đội 212 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ trên biển, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển.