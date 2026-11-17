Ngày 17/11, Đảng ủy, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026.

Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển Hải đội 212.

Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Hải đội 212 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc.

Nổi bật là, Hải đội duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm, đã tổ chức 58 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ, trong đó có 14 chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tổng thời gian hoạt động trên biển đạt hơn 19.000 giờ, hành trình hơn 21.400 hải lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên trì bám biển, bám địa bàn, kết hợp tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định về khai thác thủy sản.

Trung tá Đặng Lê Sơn, Hải đội trưởng Hải đội 212 chủ trì, điều hành hội nghị.

Cùng với đó, công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được triển khai nghiêm túc, sát yêu cầu nhiệm vụ. Tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức, Hải đội đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tiêu biểu, Tàu CSB 4037 đạt giải Nhì toàn diện Hội thi Tàu tốt, Hội thao Huấn luyện tàu cấp Bộ Tư lệnh Vùng và giải Ba toàn diện cấp Cảnh sát biển.

Đây là kết quả phản ánh thực chất chất lượng huấn luyện, trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ. Công tác bảo đảm kỹ thuật được Hải đội chú trọng.

Trong năm, có 4/6 tàu được đưa vào nhà máy sửa chữa định kỳ theo kế hoạch. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, nhà máy quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình sửa chữa, bảo đảm tiến độ, chất lượng; duy trì tốt công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật.

Trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai có trọng tâm, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phong trào Thi đua Quyết thắng hướng mạnh vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Hải đội cũng tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động dân vận, ký kết chương trình kết nghĩa, góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn đóng quân vững mạnh.

Trong năm, 17 lượt tập thể, 41 lượt cá nhân được các cấp tặng bằng khen, giấy khen.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Trên cơ sở kết quả đạt được, Hải đội được đề nghị tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, Đơn vị huấn luyện giỏi, Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đơn vị văn hóa tiêu biểu; 4 tập thể đề nghị danh hiệu Đơn vị tiên tiến, 13 cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 36 cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tá Đặng Lê Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hải đội trưởng Hải đội 212 biểu dương tinh thần đoàn kết và những thành quả nổi bật của cán bộ, chiến sĩ trong năm 2026, đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được và khắc phục triệt để những hạn chế. Cụ thể, cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện và quản lý, khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật. Bên cạnh đó, phải chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và phòng chống khai thác IUU, đồng thời chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ, gắn bó chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (08/02/1952 – 08/02/2027), Chi đoàn Tàu Cảnh sát biển (CSB) 4038 quán triệt nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống và tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên Quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước”.Trọng tâm của phong trào là nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, phòng, chống khai thác IUU, tìm kiếm cứu nạn và đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”, chuyển đổi số để xây dựng mỗi đoàn viên thành một “Chiến sĩ số”. Bên cạnh đó, đơn vị đã tích cực phổ biến và tạo điều kiện để 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc bài thi ngay trong tuần đầu của Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên Quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước”. Thông qua đợt thi đua này, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4038 được ôn lại truyền thống vẻ vang, qua đó bồi đắp bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cống hiến và góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.