Năm 2026, Hải đội 202 đã triển khai cho 28 lượt tàu, xuồng thực hiện các nhiệm vụ trên biển, đi được hơn 14.249 hải lý an toàn. Đơn vị tổ chức 16 lần luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị; kiểm tra bắn đạn thật súng, pháo trên biển đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các lực lượng của Hải đội 202 đã tiến hành kiểm tra, xử phạt 53 tàu, tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước 81.500.000 đồng; tuyên truyền, xua đuổi 199 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam. Đơn vị tổ chức tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 138 tàu cá với gần 900 thuyền viên, phát hơn 1.850 tờ rơi tuyên truyền, 350 sổ tay Luật Cảnh sát biển và tặng hơn 650 lá cờ Tổ quốc. Các lực lượng của đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tham gia 8 đợt chữa cháy rừng với 80 lượt người.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026 của Hải đội 202.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, 100% nội dung kiểm tra huấn luyện đạt yêu cầu; tham gia Hội thi tàu tốt - Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển năm 2026 đạt 1 giải Ba tập thể; tham gia Hội thi trợ lý, thủ kho Quân khí giỏi toàn quân năm 2026 đạt giải Nhì toàn đoàn.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026 của Hải đội 202.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó 97,7% khá, giỏi. Hải đội 202 triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2026 - 2030; Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đạt hiệu quả thiết thực.

Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và chăm lo đời sống bộ đội tiếp tục được quan tâm. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” và chuyển đổi số trong toàn đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đề ra phương hướng, giải pháp năm 2027. Trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên biển; tăng cường đấu tranh chống khai thác IUU; xây dựng Đảng bộ Hải đội 202 trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.