Hải đội 202 trao 48 triệu đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, bốn em nhỏ được Hải đội 202 nhận đỡ đầu mỗi em 2 triệu đồng/tháng và được trao theo hình thức 6 tháng một lần. Được biết, các em thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật nặng.

Thiếu tá Lê Xuân Nam, Chính trị viên phó Hải đội 202 trao kinh phí hỗ trợ cháu Nguyễn Thị Thanh Bình ở xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị.

Thiếu tá Lê Xuân Nam, Chính trị viên phó Hải đội 202 cho biết: “Đây là hoạt động thường niên được Hải đội 202 triển khai và duy trì thực hiện từ nhiều năm nay, số tiền tuy không lớn nhưng đó là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 nhằm góp phần chia sẻ khó khăn cũng như động viên tinh thần, tạo động lực cho các em phấn đấu vươn lên trong học tập”.

Hoạt động này thể hiện trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 đối với việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân.