Hải đội 202 đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Hải đội 202 đã tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Luật Cảnh sát biển Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng thời, thông tin về truyền thống, quá trình xây dựng, phát triển và những thành tích tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Hải đội 202 trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trên biển.

Cán bộ Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Gio Linh, Quảng Trị, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Ảnh: Khắc Hải

Bên cạnh đó, các em học sinh còn được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy, nhận diện các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy và những tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe, tương lai của bản thân, gia đình và xã hội.

Với hình thức tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống tài liệu, hình ảnh minh họa kết hợp trao đổi, giao lưu và giải đáp những vấn đề thực tiễn, buổi tuyên truyền đã tạo không khí sôi nổi, gần gũi, giúp các em học sinh dễ tiếp thu và ghi nhớ kiến thức pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về biển, đảo Việt Nam; bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, biển, đảo; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác trước những tác động tiêu cực của tệ nạn ma túy, xây dựng lối sống lành mạnh, có trách nhiệm và nghiêm túc chấp hành pháp luật trong mỗi học sinh.

Xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành nhân cách, xây dựng ý thức công dân và lối sống thượng tôn pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những năm qua, Hải đội 202 đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các trường học trên địa bàn đóng quân, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho thế hệ trẻ mà còn tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, lan tỏa hình ảnh đẹp "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển" trong lòng nhân dân.

Cán bộ Hải đội 202 phát tài liệu tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT Gio Linh, Quảng Trị. Ảnh: Khắc Hải

Thông qua hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Hải đội 202 tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng thế hệ học sinh có tri thức, bản lĩnh, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm đối với cộng đồng; chung tay cùng các cấp, các ngành bồi đắp tình yêu biển, đảo, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đối với thế hệ trẻ.