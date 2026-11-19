Quang cảnh hội nghị - Ảnh: L.O

Năm 2026, Hải đội 202 đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển. Đơn vị đã kiểm tra, xử phạt 53 tàu vi phạm với tổng số tiền hơn 81 triệu đồng; tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 138 tàu cá với gần 900 thuyền viên. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, hoàn thành 100% nội dung, chương trình đề ra.

Bên cạnh đó, Hải đội 202 tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; triển khai hiệu quả chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” cùng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, chữa cháy rừng và các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu tại hội nghị - Ảnh: L.O

Năm 2027, Hải đội 202 xác định tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm và ngăn chặn khai thác IUU. Các hoạt động dân vận, hỗ trợ ngư dân, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo cũng được đơn vị tập trung đẩy mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Hải đội 202 đạt được trong năm 2026. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng bộ đội; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.