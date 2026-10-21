Hai doanh nhân được đề cử chức Chủ tịch VFF

Ông Nguyễn Xuân Vũ và ông Nguyễn Đức Thụy lần lượt đứng thứ hai và thứ ba từ trái sang. Ảnh: Sacombank.

Mới đây, VFF đã công bố danh sách đề cử các chức danh chủ chốt và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ X (2027-2031). Đáng chú ý, cuộc đua vào vị trí Chủ tịch VFF có ba ứng viên gồm ông Nguyễn Đức Thụy, ông Trần Quốc Tuấn và ông Nguyễn Xuân Vũ.

Trong số này, ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Xuân Vũ đều là những doanh nhân có liên hệ với bóng đá Việt Nam. Theo hồ sơ ứng viên, ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, hiện giữ chức Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Ông cũng được biết đến với vai trò quan trọng tại CLB Ninh Bình.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Vũ hiện là Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông, đồng thời giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank. Ông có kinh nghiệm tham gia hoạt động quản lý bóng đá ở cấp liên đoàn.

Ứng viên còn lại là ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF đương nhiệm nhiệm kỳ IX (2022-2026). Ông Tuấn gắn bó với công tác quản lý bóng đá Việt Nam trong nhiều năm và đang đứng đầu tổ chức điều hành bóng đá quốc gia, cũng như giữ một số trọng trách quan trọng ở Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và Liên đoàn Bóng đá Châu Á.

Ngoài vị trí chủ tịch, ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Xuân Vũ còn có tên trong danh sách đề cử chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Ông Trần Quốc Tuấn được đề cử vào vị trí Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Các ứng viên khác cho những vị trí Phó chủ tịch gồm ông Trần Huy Đức và ông Trần Anh Tú, người đang đảm nhiệm chức vụ này tại VFF.

Nhiệm kỳ IX chứng kiến bóng đá Việt Nam đạt nhiều thành tích đáng chú ý ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn các đội trẻ. Cụ thể, tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, trước khi tiếp tục đăng quang tại giải đấu năm 2026. Hai lần lên ngôi liên tiếp đánh dấu cột mốc đáng chú ý của bóng đá nam Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á.

Ở cấp độ U23, Việt Nam giành ba chức vô địch U23 Đông Nam Á liên tiếp vào các năm 2022, 2023 và 2025. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam từng lần đầu góp mặt tại World Cup nữ năm 2023. Tuyển U17 Việt Nam cũng giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Những dấu mốc này đặt ra kỳ vọng về việc duy trì thành tích chuyên môn, phát triển bóng đá trẻ và nâng cao năng lực quản trị trong nhiệm kỳ tiếp theo của VFF.