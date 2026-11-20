Ngày 17/11, bên lề Hội nghị COP31 tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Stavian, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đại diện một số bộ, ngành Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Standard Chartered sẽ nghiên cứu phương án tài trợ xanh hoặc tài trợ gắn với phát triển bền vững trị giá tối đa 50 triệu USD cho Đại Dũng. Nguồn vốn dự kiến phục vụ việc mở rộng cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư nhà máy theo tiêu chí bền vững và tham gia các công trình, dự án xanh tại thị trường trong nước và quốc tế.

Bản ghi nhớ với Tập đoàn Đại Dũng nhằm hỗ trợ đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất đạt chuẩn quốc tế và các công trình, dự án bền vững mà Đại Dũng cung cấp cho khách hàng

Đối với Stavian, ngân hàng dự kiến thu xếp khoản tài trợ lên tới 150 triệu USD cho các dự án đáp ứng tiêu chí và điều kiện cấp vốn, phù hợp với Khung Sản phẩm Xanh và Bền vững của Standard Chartered cùng các nguyên tắc liên quan trong ngành.

Đáng chú ý, trước thỏa thuận này, Standard Chartered đã hoàn tất khoản vay hợp vốn trị giá 120 triệu USD cho Stavian vào tháng 10/2026, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp hai bên hợp tác trong giao dịch này.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Đại Dũng, cho biết doanh nghiệp ưu tiên đầu tư nhà máy xanh, ứng dụng công nghệ sản xuất phát thải thấp và từng bước giảm phát thải trong chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng yêu cầu của các dự án trong nước và quốc tế.

“Đại Dũng xác định tăng trưởng gắn với phát triển bền vững là định hướng dài hạn để nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu. Thông qua Biên bản ghi nhớ với Standard Chartered, chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ cùng nghiên cứu các giải pháp tài chính phù hợp với lộ trình chuyển đổi của Tập đoàn", ông Trịnh Tiến Dũng chia sẻ.

Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Stavian hỗ trợ hành trình phát triển bền vững

Trong khi đó, ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT Stavian, cho biết tập đoàn kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế, đồng thời tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tạo ra giá trị lâu dài cho doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng.

“Phát triển bền vững là một trong những định hướng xuyên suốt trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của Tập đoàn Stavian. Tiếp nối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên, trong đó Standard Chartered đã hoàn tất khoản vay hợp vốn trị giá 120 triệu đô la Mỹ vào tháng 10/2026, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp đồng hành cùng Stavian trong giao dịch này", ông Đinh Đức Thắng nói.

Theo bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng giám đốc Standard Chartered Việt Nam, ngân hàng hướng tới kết nối nguồn vốn quốc tế với nhu cầu đầu tư bền vững của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời hỗ trợ khách hàng tìm kiếm giải pháp tài chính và cơ hội giảm phát thải carbon.

"Dựa trên kinh nghiệm chuyên môn về tài trợ bền vững, sự am hiểu thị trường trong nước cùng mạng lưới trải khắp 55 thị trường toàn cầu, chúng tôi hỗ trợ các khách hàng tìm kiếm các giải pháp tài chính và xác định những cơ hội khử phát thải carbon", bà Nguyễn Thúy Hạnh chia sẻ .

Tuy nhiên, tổng giá trị 200 triệu USD hiện mới là quy mô tài trợ dự kiến theo các biên bản ghi nhớ, không đồng nghĩa toàn bộ nguồn vốn đã được phê duyệt hoặc giải ngân. Việc triển khai các khoản tài trợ còn phụ thuộc vào điều kiện cấp vốn, tiêu chí dự án và quá trình thẩm định của ngân hàng.