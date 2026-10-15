Hai doanh nghiệp lớn giảm thêm 300-350 đồng/lít xăng dầu sau kỳ điều hành

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa giảm thêm 300 đồng/lít hoặc kg đối với các mặt hàng xăng dầu so với mức giá bán tối đa được công bố trong kỳ điều hành.

Theo đó, từ 15h ngày 15/10, tại các cửa hàng của Petrolimex, xăng E5RON92 có giá 26.670 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá 26.720 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm còn 28.800 đồng/lít, trong khi dầu mazut có giá 21.830 đồng/kg.

Việc chủ động giảm giá bán được Petrolimex xem là nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp, trong bối cảnh xăng dầu là đầu vào quan trọng của nhiều ngành, lĩnh vực như vận tải, logistics, sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Động thái này cũng góp phần hỗ trợ thị trường và duy trì ổn định nguồn cung xăng dầu.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng vừa thông báo triển khai chương trình khuyến mại trên toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

PVOIL đồng loạt giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu tại 1.100 cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên toàn quốc

Theo đó, mức giảm giá 350 đồng/lít được áp dụng đối với xăng E10 RON95-III, xăng E5 RON92-II và dầu DO 0,05S-II.

Chương trình bắt đầu từ 0h ngày 16/10/2026 và kéo dài đến 15h ngày 22/10/2026.

Với mức giảm này, khách hàng mua 10 lít xăng hoặc dầu thuộc chương trình được giảm 3.500 đồng; mua 50 lít được giảm 17.500 đồng.

Phạm vi áp dụng là tất cả cửa hàng xăng dầu trực thuộc PVOIL.

PVOIL cho biết: Kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo dư địa cho tăng trưởng là những nhiệm vụ được Chính phủ đặt ra trong thời gian qua. Trong bối cảnh đó, việc PVOIL giảm giá xăng dầu có tác động trực tiếp đến chi tiêu hằng ngày của người dân và chi phí vận hành của doanh nghiệp. Mức giảm đồng loạt 350 đồng/lít tại toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc trong thời gian khuyến mại mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng trên nhiều địa bàn, từ người sử dụng phương tiện cá nhân đến các hộ kinh doanh và doanh nghiệp có nhu cầu nhiên liệu thường xuyên.

Trong chiều nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

Cụ thể, từ 15h, giá xăng E5RON92 không cao hơn 26.971 đồng/lít, giảm 732 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON95-III 58 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 27.029 đồng/lít, giảm 1.225 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 29.106 đồng/lít, giảm 22 đồng/lít.

Giá dầu mazut không cao hơn 22.135 đồng/kg, tăng 1.043 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.