Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge, có địa chỉ tại 389 Đê La Thành, phường Giảng Võ, Hà Nội, với tổng số tiền 170 triệu đồng do vi phạm các quy định trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo quyết định của UBCKNN, Pacific Bridge bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, công ty đã chậm công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với một loạt tài liệu.

Các tài liệu được xác định gồm Báo cáo tài chính quý IV/2025; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 và Báo cáo thường niên năm 2025.

Hai doanh nghiệp bị UBCKNN phạt hơn 260 triệu đồng. Ảnh minh họa/Luật VN

Mức phạt 85 triệu đồng được áp dụng theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Quy định này đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025.

Bên cạnh đó, Pacific Bridge tiếp tục bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn báo cáo. Theo UBCKNN, công ty chậm báo cáo từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với 3 tài liệu.

Cụ thể, các tài liệu gồm Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Quỹ đầu tư tăng trưởng Pacific Bridge; Báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền năm 2025 và Báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền năm 2025.

Khoản phạt này được áp dụng theo điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 306/2025/NĐ-CP.

Như vậy, với hai nhóm vi phạm liên quan đến thời hạn công bố thông tin và thời hạn báo cáo, Pacific Bridge bị UBCKNN xử phạt tổng cộng 170 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tâm, địa chỉ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM (cũ) với hành vi không gửi một số nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Với vi phạm này, Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tâm bị phạt 92,5 triệu đồng.