Hai đoàn tàu va chạm ở Ai Cập khiến 7 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương

Một số toa tàu đã bị trật bánh sau khi một đoàn tàu va chạm vào đuôi của một đoàn tàu khác tại đoạn đường nằm giữa ga Kafr Ammar và Al-Raqqa ở Giza, gần thủ đô Cairo.

Hàng chục xe cứu thương đã được điều động để vận chuyển những người bị thương đến các bệnh viện gần đó, trong khi cần cẩu được triển khai để dọn dẹp đống đổ nát sau khi giao thông trên đường sắt bị gián đoạn.

Trong số hàng chục người bị thương trong vụ va chạm, 45 người đã được xuất viện từ các bệnh viện gần đó sau khi tình trạng sức khỏe của họ được cải thiện.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Getty

Hệ thống đường sắt Ai Cập là hệ thống lâu đời nhất ở châu Phi và Trung Đông, từng ghi nhận các vụ tai nạn chết người.

Năm 2019, một đoàn tàu mất kiểm soát khi đang đến gần ga chính Ramses Square ở Cairo, gây ra hỏa hoạn khiến 25 người thiệt mạng. Một tai nạn khác xảy ra vào năm 2017 trên đường đến Alexandria, khi một đoàn tàu trật bánh và va chạm trực diện với một đoàn tàu khác, khiến hơn 40 người thiệt mạng.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã ra lệnh điều tra vụ va chạm ở Giza hôm 8/11. Ông cũng bày tỏ “lời chia buồn chân thành” tới gia đình những người thiệt mạng.