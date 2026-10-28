Hai đoàn tàu cao tốc va chạm tại Tây Ban Nha, nhiều người thiệt mạng

Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha, bà Esther Padilla, cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm.

Trong khi đó, tờ ABC dẫn nguồn tin lực lượng ứng phó khẩn cấp cho biết vụ tai nạn đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng.

Trên mạng xã hội X, đơn vị vận hành đường sắt Adif cho biết giao thông trên tuyến đường sắt cao tốc Madrid - Andalusia đã bị đình chỉ sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 28/10 (giờ địa phương, tức 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại khu vực giữa hai thị trấn Los Yébenes và Urda, thuộc tỉnh Toledo. Va chạm xảy ra giữa một đoàn tàu cao tốc AVE khởi hành từ Madrid đi Seville và một đoàn tàu Iryo đang di chuyển theo hướng ngược lại. Hai toa tàu được cho là đã trật khỏi đường ray và rơi xuống sườn taluy. Lực lượng y tế đã được điều động đến hiện trường.

Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, tại Tây Ban Nha cũng xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến 45 người thiệt mạng. Một đoàn tàu chở 317 hành khách trên tuyến Malaga-Madrid bất ngờ bị trật bánh ở gần Amaduz, cách thành phố Cordoba khoảng 20 km, và đâm vào một đoàn tàu cao tốc đang chạy trên đường ray liền kề trên tuyến Madrid-Huelva, khiến đoàn tàu thứ hai cũng bị trật bánh. Đây là vụ tai nạn tàu hỏa gây chết người nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha kể từ năm 2013, thời điểm xảy ra một vụ thảm họa đường sắt tương tự ở Tây Bắc nước này khiến 80 người thiệt mạng.

Tây Ban Nha đang dẫn đầu châu Âu về mạng lưới tàu cao tốc, với hơn 3.100 km đường ray dành cho các đoàn tàu di chuyển với tốc độ trên 250 km/h. Đây là một phương tiện giao thông phổ biến, giá cả phải chăng và được đánh giá là an toàn tại quốc gia này.