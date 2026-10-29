Hai đoàn tàu cao tốc tông nhau ở Tây Ban Nha khiến ít nhất 68 người thiệt mạng

Đây là vụ tai nạn đường sắt gây tử vong thứ hai tại Tây Ban Nha trong năm nay và là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại châu Âu kể từ năm 2013.

Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết "toàn thể Tây Ban Nha" đang chìm trong đau buồn sau vụ va chạm. Bộ trưởng Giao thông vận tải cho biết sự việc xảy ra khi một đoàn tàu của hãng Renfe được phép tiếp tục di chuyển, bất chấp tín hiệu đèn đỏ đang bật do có một đoàn tàu khác đang dừng phía trước.

Giới chức địa phương cho biết tín hiệu đèn đỏ được kích hoạt do lỗi hệ thống thông tin liên lạc máy tính – vốn tự động dừng các đoàn tàu – nhưng sau đó lại có một quyết định sai lầm cho phép đoàn tàu của Renfe tiếp tục chạy.

Hãng Renfe cho biết hôm 28/10 rằng, sau khi được cấp phép tiếp tục hành trình, đoàn tàu của họ đã va chạm với một đoàn tàu của hãng Iryo – vốn đang dừng tại chỗ "vì những lý do chưa rõ".

"Đoàn tàu của Renfe tiếp tục di chuyển theo chỉ dẫn thì xảy ra va chạm. Trình tự chính xác của các sự kiện, điều kiện lưu thông và hoàn cảnh dẫn đến cú va chạm sẽ cần được làm rõ thông qua quá trình điều tra" – hãng tàu Renfe nêu trong một tuyên bố.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha cho biết có 147 người trên tàu Iryo và 397 người trên tàu Renfe vào thời điểm xảy ra va chạm lúc 15h ngày 28/10 (giờ Việt Nam) khiến hai toa tàu của Iryo bị trật bánh.

Trong bài phát biểu trên truyền hình từ gần hiện trường ở phía nam thủ đô Madrid, Thủ tướng Sanchez khẳng định "thảm kịch kinh hoàng" này sẽ được điều tra làm rõ. Ông cam kết sẽ khắc phục mọi thiếu sót được phát hiện.

"Nếu cần phải tăng cường hơn nữa các biện pháp an toàn để khôi phục niềm tin vào hệ thống đường sắt cao tốc, chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện. Bởi lẽ, việc để xảy ra hai vụ tai nạn đường sắt cao tốc trong cùng một năm là điều không thể chấp nhận được đối với một quốc gia như Tây Ban Nha" - ông Sanchez nhấn mạnh.

Tại hiện trường ở vùng nông thôn Castilla-La Mancha, nhiều xe cứu thương, xe tang và trực thăng đã tập trung bên cạnh một trong các đoàn tàu trên đoạn đường ray trên cao. Những mảnh kim loại biến dạng và các mảnh vỡ nằm rải rác dọc theo bờ taluy, nơi ít nhất ba toa tàu đã rơi xuống.

Người đứng đầu chính quyền khu vực - ông Emiliano García-Page, cho biết số người thiệt mạng đã lên tới 68 người. Trong khi đó, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác khi màn đêm buông xuống. Hiện chưa rõ liệu có thêm thi thể nào được tìm thấy khi các toa tàu được di dời hay không.

Sau vụ tai nạn, các hành khách đã được sơ tán dọc theo một con đường gần đó. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha - bà Monica Garcia cho biết vụ va chạm đã khiến 80 người bị thương, trong đó có 15 người đang trong tình trạng rất nghiêm trọng.

Một hành khách có tên Salvador Arriza mô tả khung cảnh hỗn loạn trong toa tàu của mình.

"Tôi ở rất gần cửa ra vào, nhưng những hành khách khác đã đập vỡ cửa sổ để thoát ra ngoài. Một số người gần như không thể cử động vì bị mắc kẹt giữa các hàng ghế" - người đàn ông 62 tuổi này nói với hãng tin Reuters.

Thảm kịch này là vụ tai nạn đường sắt gây tử vong nhiều nhất tại châu Âu kể từ vụ trật bánh năm 2013 ở Santiago de Compostela (Tây Ban Nha) khiến 80 người thiệt mạng – xảy ra sau một vụ tai nạn chết người khác vào tháng 1, liên quan đến các đoàn tàu cao tốc do cùng các công ty vận hành trên cùng tuyến đường, khiến 46 người tử vong.

Một số hình ảnh từ hiện trường: