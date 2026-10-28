Hai đoàn tàu cao tốc Tây Ban Nha đâm nhau, ít nhất 64 người thiệt mạng

Phát ngôn viên cơ quan khẩn cấp Tây Ban Nha cho biết hai đoàn tàu cao tốc của Renfe và Iryo đâm nhau vào khoảng 9h sáng 28/10 (giờ địa phương) ở vùng Urda, tỉnh Toledo, vùng tự trị Castilla-La Mancha.

Theo Esther Padilla, người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha, tàu cao tốc Renfe chở 397 người va chạm với tàu Iryo chở 147 người khi di chuyển cùng chiều từ thủ đô Madrid đến Seville ở phía tây nam Tây Ban Nha.

Thông tin sơ bộ, một đoàn tàu Renfe đã đâm vào phía sau đoàn tàu Iryo đang dừng trên đường ray. Cú va chạm khiến ít nhất hai toa tàu trật bánh.

Chính quyền địa phương cho biết tai nạn làm ít nhất 64 người thiệt mạng, 80 người bị thương, và con số thương vong có thể cao hơn nữa do lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được xác định.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã triển khai mọi nguồn lực tới hiện trường, gồm nhiều đội cứu hỏa, cứu hộ và hai đơn vị chăm sóc đặc biệt.

Chính quyền khu vực cũng kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp và đề nghị triển khai Đơn vị khẩn cấp Quân đội Tây Ban Nha hỗ trợ công tác cứu nạn.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez bàng hoàng trước vụ tai nạn nghiêm trọng. Ông cho biết đang liên tục liên lạc với các cơ quan chức năng.

Bộ trưởng Y tế Mónica García nhận định những hình ảnh tại hiện trường cho thấy đây là một thảm kịch lớn, công tác xác định số người tử vong và mức độ thương tích vẫn tiếp tục.