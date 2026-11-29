Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 48 phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương đưa bệnh nhân từ tàu cứu nạn lên bờ và chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 48 phối hợp đưa thuyền viên bị bệnh lên bờ cấp cứu vào sáng 29-11. Ảnh: Quang Định

Trước đó, lúc 0 giờ 23 phút cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II nhận được thông tin thuyền viên Vũ Văn Cường (SN 1986) đang làm việc trên tàu hàng NEPTUNE HP 66 trong quá trình hành trình trên biển, xuất hiện các triệu chứng đau bụng, sốt, nôn ói. Qua chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân nghi bị sỏi thận, viêm bàng quang, bí tiểu, cần được đưa vào bờ cấp cứu.

Nhận được thông tin và đề nghị phối hợp, Hải đoàn Biên phòng 48 chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại cầu cảng, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ tiếp nhận bệnh nhân. Quá trình đưa thuyền viên lên bờ và bàn giao cho lực lượng chức năng được triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn, tạo điều kiện để bệnh nhân sớm được cấp cứu, điều trị.