Thiếu tướng Võ Tiến Nghị phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: Tuấn Kiệt

Năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 38 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên vùng biển được phân công.

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển, Hải đoàn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng và địa phương. Đơn vị đã thành lập, triển khai 6 biên đội với 34 lượt phương tiện, 271 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền.

Đoàn kiểm tra nội dung chào cờ, duyệt đội ngũ tại Hải đoàn Biên phòng 38. Ảnh: Tuấn Kiệt

Cùng với đó, Hải đoàn tổ chức 15 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 292 tàu với 1.686 ngư dân. Nội dung tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); vận động ngư dân chấp hành các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Qua tuyên truyền, đơn vị trao tặng ngư dân 365 lá cờ Tổ quốc, 206 ảnh Bác Hồ, 152 cuốn sách pháp luật và 2.233 tờ rơi.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị kiểm tra hệ thống hải đồ điện tử trên tàu BP 29-19-01. Ảnh: Tuấn Kiệt

Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được Hải đoàn duy trì thường xuyên. Đơn vị xây dựng các kế hoạch phòng, chống bão, phòng thủ dân sự; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Trong năm, Hải đoàn phối hợp với các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn 4 vụ, liên quan đến 6 tàu cá và 23 người.

Việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” được triển khai gắn với duy trì nền nếp chính quy, quản lý quân số, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Công tác quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, thông tin liên lạc, bảo đảm cơ yếu được thực hiện theo đúng quy định. Hải đoàn đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đoàn kiểm tra hồ sơ ngành hậu cần - kỹ thuật của Hải đoàn Biên phòng 38. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đối với công tác đảng, công tác chính trị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác nắm, quản lý, định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ được duy trì nền nếp thông qua các mô hình như “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, sinh hoạt “Tổ 3 người”. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, công tác cán bộ, chính sách và hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai đồng bộ, đúng quy định.

Đoàn kiểm tra tham quan các mô hình huấn luyện của Hải đoàn Biên phòng 38. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trên lĩnh vực công tác trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm, Hải đoàn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, vùng biển, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm. Trong năm, đơn vị chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 38 vụ với 153 đối tượng, 42 phương tiện; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền thu từ bán phát mại hàng hóa tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hơn 4,542 tỷ đồng. Cùng với đó, đơn vị tham gia đấu tranh Chuyên án XC726P, phối hợp bắt giữ 3 vụ với 3 phương tiện và 13 người có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm hậu cần tại chỗ của đơn vị. Ảnh: Tuấn Kiệt

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm kịp thời phục vụ các nhiệm vụ. Hải đoàn duy trì hiệu quả hoạt động tăng gia sản xuất, với tổng giá trị sản phẩm đạt hơn 211 triệu đồng; tỷ lệ quân số khỏe toàn đơn vị đạt 98,73%. Công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện nghiêm túc.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị ghi nhận, biểu dương những kết quả Hải đoàn Biên phòng 38 đạt được trong năm 2026; đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, chiến sĩ và sự chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện đồng bộ các mặt công tác. Trong đó, công tác tăng gia sản xuất được quan tâm duy trì, đạt kết quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống bộ đội và bảo đảm hậu cần tại chỗ.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm chế độ ăn, uống của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị kiểm tra vườn thuốc nam của Hải đoàn Biên phòng 38. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị yêu cầu đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra; rà soát, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, xác định rõ nội dung, biện pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên biển; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về khai thác thủy sản.

Cùng với đó, Hải đoàn cần chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.