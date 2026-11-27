Tàu Hải đoàn Biên phòng 28 hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Lúc 22 giờ 10 phút ngày 26/11, khi đang làm nhiệm vụ trên vùng biển An Giang, tổ công tác của Hải đoàn Biên phòng 28 nhận được đề nghị hỗ trợ đưa 1 người dân đang nguy kịch vào đất liền cấp cứu. Được biết, trước đó, người thân đã đưa bệnh nhân đến Trạm Y tế Tiên Hải sơ cứu. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân có dấu hiệu chuyển nặng, cần được đưa vào đất liền cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 28 chỉ đạo tổ công tác sử dụng xuồng BP28.08.01 phối hợp với các lực lượng trên địa bàn và người thân đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Tổ công tác đã vượt khoảng 11 hải lý từ đảo Hòn Tre vào đất liền để đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Bệnh nhân hiện đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tiên. Gia đình bệnh nhân đã gửi lời cảm ơn đến các lực lượng tham gia hỗ trợ.