Hải đoàn Biên phòng 28 đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 28 tặng cờ Tổ quốc, tuyên truyền quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân. Ảnh: Chí Cường

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và hướng dẫn của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chuẩn bị cho đợt thanh tra lần thứ 6 của Uỷ ban châu Âu, Hải đoàn Biên phòng 28 đã chỉ đạo các đơn vị kết hợp tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về chống khai thác IUU.

Trong tháng qua, đơn vị đã tổ chức 11 đợt tuyên truyền trực tiếp cho 79 phương tiện với hơn 275 ngư dân, phát gần 275 tờ rơi pháp luật và tặng 79 lá cờ Tổ quốc. Trong quá trình tuyên truyền, các tổ công tác tập trung phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; các quy định về chống khai thác IUU; trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền trưởng ngư dân trong việc chấp hành các quy định khi hoạt động trên biển. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các hành vi vi phạm trong quá trình khai thác hải sản.

Cùng với tuyên truyền, các tổ công tác đã kiểm tra, phát hiện 6 phương tiện với 6 người vi phạm quy định về khai thác thủy sản, làm cơ sở ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 15,5 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu gồm: Không bố trí đủ chức danh, định biên an toàn tàu cá; thuyền trưởng không có văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Trong thời gian tới, Hải đoàn Biên phòng 28 tiếp tục duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát trên biển; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU.